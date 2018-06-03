Ещё
Пушков и Макфол умудрились разругаться в Twitter
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков и Макфол умудрились разругаться в Twitter 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков возразил бывшему послу США в Москве Майклу Макфолу в Twitter, комментируя обеспокоенность американских политиков правами человека.
Ранее Макфол написал в Twitter, что президента США Дональда Трампа не беспокоит проблема прав человека в России, Северной Корее, Египте, Саудовской Аравии, Китае и других странах.
"Я даже не уверен, что его заботит американская демократия. Почему люди думают, что он искренне стремится к демократическим переменам в Иране?" — добавил американский дипломат.
Пушков в свою очередь усомнился в искренности предшественника Дональда Трампа на посту президента США Барака Обамы и его госсекретаря Хиллари Клинтон.
"Вы полагаете, что Обама и Хиллари Клинтон беспокоились о демократии в Ливии? Скажете еще. Единственное, что их заботило, — это убийство Каддафи. Помните фразу Хиллари: "Мы пришли, увидели, он умер!", — написал российский сенатор в Twitter, добавив, что Россия "никогда не поддерживала войну в Ливии".
В 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт между силами, подконтрольными многолетнему лидеру страны Муаммару Каддафи, и поддерживаемыми США и ЕС вооруженными отрядами. Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года с помощью военных действий со стороны НАТО, которые были санкционированы в СБ ООН на фоне противостояния властей и оппозиции.
РИА Новости: последние новости
Дебаты ЕР перед региональными выборами собрали более 4,2 тысячи участников Сирия потребовала от США покинуть базу в Эт-Танфе В правительстве заявили о планах снизить акцизы на топливо с 1 июня
Комментарии24  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отработает «захват» Калининграда152
Сирия выдвинула жесткое требование США106
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик343
Австрия стремительно переметнулась на сторону РФ8
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин154
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение