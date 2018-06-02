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Премьер-министры России и Турции обсудили строительство АЭС «Аккую» и «Турецкого потока»
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Премьер-министры России и Турции обсудили строительство АЭС «Аккую» и «Турецкого потока» 

ТАСС 2 июня 2018
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым в телефонном разговоре обсудили строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ.
"В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции «Аккую» и сооружения газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.
Кроме того, премьер-министр Турции поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства РФ и передал поздравления с наступающим Днем России.
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