«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина 

Президент России Владимир Путин дважды прервал свою речь из-за плача младенца.
В день Защиты детей президент принял в Александровском зале Большого Кремлевского дворца восемь многодетных семей и вручил им ордена «Родительская слава».
Во время выступления главу государства отвлек плач младенца.
«К маме надо. Правильно, сейчас успокоится. Конечно», — отреагировал на плач Путин.
Но младенец продолжал плакать, и президенту пришлось снова прервать речь.
«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», — посочувствовал Путин.
В ходе выступления президент отметил, что родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но счастье быть родителем с лихвой перекрывает все трудности.