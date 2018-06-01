«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина

Президент России Владимир Путин дважды прервал свою речь из-за плача младенца.

В день Защиты детей президент принял в Александровском зале Большого Кремлевского дворца восемь многодетных семей и вручил им ордена «Родительская слава».

Во время выступления главу государства отвлек плач младенца.

«К маме надо. Правильно, сейчас успокоится. Конечно», — отреагировал на плач Путин.

Но младенец продолжал плакать, и президенту пришлось снова прервать речь.

«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», — посочувствовал Путин.

В ходе выступления президент отметил, что родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но счастье быть родителем с лихвой перекрывает все трудности.