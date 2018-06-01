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«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
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«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина 

Рамблер 4 часа назад
Президент России Владимир Путин дважды прервал свою речь из-за плача младенца.
В день Защиты детей президент принял в Александровском зале Большого Кремлевского дворца восемь многодетных семей и вручил им ордена «Родительская слава».
Во время выступления главу государства отвлек плач младенца.
«К маме надо. Правильно, сейчас успокоится. Конечно», — отреагировал на плач Путин.
Но младенец продолжал плакать, и президенту пришлось снова прервать речь.
«Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится», — посочувствовал Путин.
В ходе выступления президент отметил, что родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но счастье быть родителем с лихвой перекрывает все трудности.
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