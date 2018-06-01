Ещё
Медведев поручил завершить ликвидацию Федерального агентства научных организаций до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поручил завершить ликвидацию Федерального агентства научных организаций до конца года 

Парламентская газета 1 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Мероприятия по ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО) должны быть завершены до конца текущего года.
Соответствующее распоряжение Правительства от 30 мая за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на федеральном портале правовой информации.
Ответственным за работу по ликвидации ФАНО назначено Министерство науки и высшего образования, которое получило полномочия упраздняемого федерального агентства.
Медведев также поручил в 10-дневный срок утвердить состав ликвидационной комиссии ФАНО, включив в неё Федерального казначейства, Росархива, Росимущества и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году после реформы Российской академии наук. В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре Правительства, в соответствии с которой ФАНО было упразднено.
Парламентская газета: последние новости
Путин ответил на вопрос об условиях, при которых Крым вернется в состав Украины Матвиенко призвала власти Севастополя навести порядок на пляжах города Путин прокомментировал свои фото с голым торсом
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»160
В Донбассе погиб брат Гонгадзе91
Поклонская ответила на обвинения в безумии162
Банки получили право блокировать карты россиян179
Украинский режиссёр покончил с собой63
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
03:50
Солистка группы «Фристайл» впала в кому
Шоу-бизнес
02:16:12
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»
В мире Армия
07:35
Путин прилетел в Вену
Политика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение