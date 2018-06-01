Медведев поручил завершить ликвидацию Федерального агентства научных организаций до конца года 

Мероприятия по ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО) должны быть завершены до конца текущего года.
Соответствующее распоряжение Правительства от 30 мая за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на федеральном портале правовой информации.
Ответственным за работу по ликвидации ФАНО назначено Министерство науки и высшего образования, которое получило полномочия упраздняемого федерального агентства.
Медведев также поручил в 10-дневный срок утвердить состав ликвидационной комиссии ФАНО, включив в неё Федерального казначейства, Росархива, Росимущества и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году после реформы Российской академии наук. В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре Правительства, в соответствии с которой ФАНО было упразднено.