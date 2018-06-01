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Владимир Урин поддерживает кадровые изменения в Минкультуры
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Владимир Урин поддерживает кадровые изменения в Минкультуры 

ТАСС 1 июня 2018
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин поддерживает политику министра культуры РФ Владимира Мединского, который обновляет кадровый состав ведомства. Об этом Урин сказал в пятницу ТАСС, комментируя уход Александра Журавского с поста статс-секретаря — заместителя министра культуры.
"В связи с серьезными задачами, поставленными перед Минкультуры на новый период, министр культуры сегодня частично меняет команду, я бы эту ситуацию поддержал, — отметил гендиректор ГАБТ. — Необходимо, как мне представляется, чтобы в Минкультуры пришли люди, которые, вырабатывая госполитику в области культуры и искусства, максимально бы координировали свои действия с профессиональным сообществом".
Урин добавил, что «законодательная деятельность, которую ведет Минкультуры, сейчас чрезвычайно важна». Он считает необходимым, чтобы «до принятия окончательных решений чиновники обсуждали их с людьми культуры, дабы избежать ошибок и постараться учесть специфику отрасли».
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