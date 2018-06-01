Владимир Урин поддерживает кадровые изменения в Минкультуры

"В связи с серьезными задачами, поставленными перед Минкультуры на новый период, министр культуры сегодня частично меняет команду, я бы эту ситуацию поддержал, — отметил гендиректор ГАБТ. — Необходимо, как мне представляется, чтобы в Минкультуры пришли люди, которые, вырабатывая госполитику в области культуры и искусства, максимально бы координировали свои действия с профессиональным сообществом".

Урин добавил, что «законодательная деятельность, которую ведет Минкультуры, сейчас чрезвычайно важна». Он считает необходимым, чтобы «до принятия окончательных решений чиновники обсуждали их с людьми культуры, дабы избежать ошибок и постараться учесть специфику отрасли».