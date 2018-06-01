Путина спросили о пенсионном возрасте

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Более полумиллиона обращений поступило к прямой линии с Путиным 

РИА Новости 1 час назад
Порядка 564 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 9.00 мск пятницы, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 7 июня. Глава государства во время общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.
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Отмечается, что более половины всех поступивших обращений — это телефонные звонки, еще треть — это SMS-сообщения. Свои вопросы главе государства можно задать по телефону, через SMS и MMS-сообщения, прислать видеообращение, через социальные сети.
В этом году россияне звонят не только с вопросами, но и с конкретными предложениями и идеями. Кроме того, как сообщили в эфире телеканала, вопросы поступают из-за границы, в частности, из США и Австралии.
Согласно официальному сайту "Прямой линии", граждан волнуют такие темы, как отстаивание интересов России и ответы санкциям, разделение министерства образования на два самостоятельных ведомства, создание научно-образовательных центров и другие темы.
Помимо этого, граждане интересуются мнением Путина о том, сборная какой страны станет чемпионом мира по футболу на ЧМ-2018 и выйдет ли Россия из своей группы.
Кроме того, россияне задают вопросы в таких областях, как рост цен на бензин, повышение пенсионного возраста, экология и природопользование.
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