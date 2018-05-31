Слово России: Москва не оставит Корею Америке

«Президент России очень ценит добрые слова, которые Вы высказали в своем послании по случаю его избрания на очередной президентский срок. Он передает Вам самый теплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с Вашим участием», — сказал Лавров на встрече 31 мая.

Российский министр также подарил лидеру КНДР расписную шкатулку. Министр даже пошутил, что в нее «можно запирать секретные вещи». Однако какие предложения для президента США Дональда Трампа будут лежать в шкатулке, будет зависеть от Кима.

Тот факт, что российский министр был принят главой КНДР, означает, что он в данном случае выступал в роли посланника президента России Владимира Путина

О том, что Лавров передал главе КНДР сообщение от российского лидера, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Активизация диалога Россия — КНДР почти за две недели до саммита между лидерами Северной Кореи и США говорит о том, что Москва не хочет остаться в стороне от исторической встречи. Глава МИД РФ также передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию.

При этом Лавров заявил, что Россия, выступая за денуклеаризацию Корейского полуострова, считает, что она может быть только поэтапной.

«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены», — сказал Лавров.

Он добавил, что способы продвижения к этому решению зависят, в первую очередь, от «искусства переговорщика», и подчеркнул, что денуклеаризации не добиться «за один присест». Поэтому, по мнению Лаврова, решение ядерного кризиса на Корейском полуострове должно носить поэтапный характер.

«И должно быть встречное движение на каждом из этих этапов», — резюмировал глава российского МИДа.

Тем временем подготовка к переговорам в Сингапуре между лидерами КНДР и США, которые должны состояться 12 июня, идет полным ходом. В Нью-Йорке высокопоставленный представитель Ким Ен Чхоль провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Это первый за 20 лет визит в США чиновника КНДР столь высокого уровня.

Дипломатические отношения между двумя государствами отсутствуют, хотя ограниченные контакты иногда случаются — на полях встреч ООН

Как отмечает радиостанция Deutsche Welle, встреча чиновников направлена на «спасение» саммита между лидерами США и КНДР.

О содержании переговоров между северокорейским и американским политиками ничего не известно, хотя общие темы для разговора у них были и без саммита. Ким Ен Чхоль в некотором роде коллега Помпео, так как в прошлом был главой разведслужб КНДР.

Несмотря на секретность разговоров двух чиновников, в СМИ появились фотографии с этой встречи. На одной из них Помпео как гостеприимный хозяин показывает гостю из КНДР небоскребы Нью-Йорка. На другой чиновники обедают в одном из заведений неподалеку от здания ООН. Помпео в своем твиттере рассказал, что на обед были «стейк, кукуруза, сыр».

Стоит отметить, что в аналитическом докладе ЦРУ , подготовленном для Белого дома, говорится, что Ким Чен Ын в качестве жеста доброй воли может дать согласие на открытие в КНДР сети американских закусочных, где будут продаваться бургеры.

Известно, что Трамп питает слабость к традиционным американским сандвичам и в одном из интервью рассказал, что предпочитает решать вопросы с иностранными коллегами именно за такой пищей. В преддверии встречи анимационный ролик с изображением Трампа и Кима в американской закусочной появился на сайте телекомпании Би-би-си.

Однако главной проблемой остается подход обеих стран к проблеме денуклиаризации. Желание заставить КНДР избавиться от ядерного арсенала, а также баллистических ракет — главное, чего хочет добиться Трамп на переговорах с лидером КНДР.

Ракеты, которые могут нести ядерные заряды, угрожают не только таким союзникам США, как Южная Корея и Япония , но и могут достичь Гавайских островов — 50-го штата.

Однако эксперты отмечают, что даже если Ким согласится пойти на этот шаг, быстро этого достичь не удастся.

Ранее США недвусмысленно дали понять, что могут пойти на жесткие меры, если не добьются успехов на переговорах. В недавнем интервью телеканалу Fox, вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США «дал понять, что все может закончиться ливийской моделью, если Ким не пойдет на сделку».

Мировые СМИ интерпретировали эти слова как угрозу повторения сценария времен президентства Барака Обамы , когда США вторглись в Ливию и способствовали свержению действующих властей.

При этом обозреватель японского издания The Japan Times, в прошлом советник генсека ООН Ремеш Такур отмечает, что за словами о «ливийском сценарии» может стоять нынешний советник президента США Джон Болтон . «Был ли он настроен на саботаж саммита с хитрым и расчетливым желанием надавить на самый чувствительный дипломатический нерв Северной Кореи?» — задается вопросом автор.

Сам Трамп недавно отметил, что переговорный процесс с КНДР может идти не быстро: «Возможно, нам понадобится вторая и третья (встречи. — „Газета. Ru“). А может, не будет ни одной. Но это (подготовка к встрече) в хороших руках», — заявил Трамп.

Он также рассказал, что делегация от КНДР передаст ему письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters. По словам Трампа, послание от Ким Чен Ына ему передадут 1 июня.