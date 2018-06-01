США остались в одиночестве в ООН

В подготовленном США тексте самым решительным образом осуждались неизбирательные ракетные обстрелы Израиля боевиками движения ХАМАС , а также любые действия, способные спровоцировать насилие и подвергнуть опасности жизни гражданских лиц. Также в документе содержался призыв к срочным шагам по обеспечению немедленного режима прекращения огня..

Как заявил по итогам голосования постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, американский проект резолюции был вынесен на голосование без предварительных консультаций, не был основан на сбалансированном подходе и не предлагал никаких решений трагедии, в которой оказался палестинский народ. Недовольство поведением США высказали и другие члены Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что США наложили вето на внесенный Кувейтом проект резолюции Совбеза ОНН о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа и на оккупированных Израилем территориях.