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США остались в одиночестве в ООН
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США остались в одиночестве в ООН 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Внесенный Соединенными Штатами проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением обстрелов Израиля палестинскими боевиками отклонен: кроме США, за документ не проголосовал ни один из членов СБ ООН.
Против внесенного текста проголосовали Россия, Боливия и Кувейт, еще 11 стран, включая Великобританию, Китай, Нидерланды, Польшу, Швецию и Францию, воздержались. Председатель Совета Безопасности в июне постпред России при ООН Василий Небензя подвел итоги голосования: "Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов".
В подготовленном США тексте самым решительным образом осуждались неизбирательные ракетные обстрелы Израиля боевиками движения ХАМАС, а также любые действия, способные спровоцировать насилие и подвергнуть опасности жизни гражданских лиц. Также в документе содержался призыв к срочным шагам по обеспечению немедленного режима прекращения огня..
Как заявил по итогам голосования постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, американский проект резолюции был вынесен на голосование без предварительных консультаций, не был основан на сбалансированном подходе и не предлагал никаких решений трагедии, в которой оказался палестинский народ. Недовольство поведением США высказали и другие члены Совбеза ООН.
Ранее сообщалось, что США наложили вето на внесенный Кувейтом проект резолюции Совбеза ОНН о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа и на оккупированных Израилем территориях.
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