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Ким Чен Ын предложил Путину встретиться
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Ким Чен Ын предложил Путину встретиться 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости
На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о встрече на высшем уровне. Об этом говорится в сообщении государственного информагентства Северной Кореи ЦТАК, передает РИА Новости.
«В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договоренность активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и России», — заявили в Пхеньяне.
31 мая сообщалось, что Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Тот в ответ поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу. Также северокорейский лидер поинтересовался здоровьем Путина.
На 12 июня в Сингапуре запланирован саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. Стороны поочередно заявляют то об отмене подготовки к встрече, то о возобновлении переговорного процесса.
26 мая стало известно о тайной встрече лидеров двух Корей. Это уже вторая встреча корейских лидеров за месяц. Первые переговоры состоялись 27 апреля.
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Комментарии8  Ещё 9 источников 
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