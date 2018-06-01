Дружба с Россией и война с США

Жирный плюс

Восемь против одного

Одетый во все черное Ким Чен Ын, полновластный вождь северокорейского государства, стоял в центре большого зала — «Павильона ста цветов», ожидая прибытия Лаврова. Его сестра Ким Ё Чжон в это время встречала российских журналистов. Обычно она отправляется с визитами в те страны, которые ее брат не хочет посещать, — например, она ездила на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане — однако на этот раз женщина осталась стоять за дверью.

Увидев Лаврова, Ким расплылся в улыбке и радушно его поприветствовал. Сев за стол переговоров, делегации оглядели друг друга: со стороны России было восемь человек, КНДР представлял только лишь Ким и сидевший чуть поодаль переводчик.

«Мы с вами в первый раз встречаемся, но (…) мы надеемся развивать дружеские отношения с Россией», — сказал глава Северной Кореи. Затем он поинтересовался здоровьем «товарища [президента России Владимира] Путина» — Лавров ответил «отлично» — и похвалил Россию за противостояние «доминирующей позиции США».

После вступительного слова пришла очередь обмениваться подарками. «Тут шкатулка с Палехской росписью. Вы можете хранить в ней свои секреты», — пошутил глава МИД. Лаврову тоже вручили подарок — однако, что же было в переданном министру пакете, так и осталось тайной.

Назад в СССР

Лаврова в Пхеньяне ждали. Источник «Ленты.ру» в российской делегации пояснил: северокорейцы настаивали, чтобы тот приехал не позднее конце мая, чтобы успеть провести переговоры до 12 июня, — на этот день намечена встреча Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа . Встречать главу российской дипломатии высокопоставленные северокорейские чиновники приехали прямо к трапу.

Сам Пхеньян по атмосфере походит на советский город 1950-х годов: на улицах очень мало автомобилей, поэтому местные жители смотрят на них с неподдельным интересом, многие машут рукой вслед проезжающим авто. При этом технические новшества добрались и сюда: так, по всему городу натыканы камеры наружного наблюдения. Есть выделенные дорожки для велосипедистов, здесь их тысячи. Иногда встречаются северокорейцы на мопедах.

В центре города одни многоэтажные здания: как жилые дома, так и торговые центры. Все они были построены при Ким Чен Ыне — за последние четыре года. Вообще «маленький ракетный мужичок», как презрительно называл Ким Чен Ына американский президент, активно занимается не только внешней политикой, но и проводит довольно либеральные для своей страны реформы. В частности, при Ким Чен Ыне разрешили мелкий частный бизнес: по дорогам, например, снуют такси, принадлежащие трем разным фирмам, на улицах стоят ларьки с едой и продуктами. Внешне Пхеньян вполне походит на современный средний китайский город.

Улицы поражают своей чистотой, напоминая Минск , а площади — размахом. Первое, что бросается в глаза в Пхеньяне, — портреты Ким Ир Сена Ким Чен Ира , украшающие многие здания, а также полное отсутствие рекламы: вместо нее — агитационные плакаты и афиши опер и спектаклей.

Самым высоким зданием города считается 105-этажный дом, расположенный в самом сердце Пхеньяна. Он задумывался как отель, однако впоследствии из него решили сделать торговый центр, впрочем, эта идея себя не оправдала, и большую часть времени он стоит полупустым. В правительстве гордо заявляют, что бесплатно обеспечивают жителей Пхеньяна жильем в новых домах. В некоторых из них и правда горит свет, а балконы украшены цветами. Однако многие здания по-прежнему пустуют.

Еще один предмет особой гордости пхеньянцев — две гигантские бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, украшающие площадь перед Музеем революции. К ним ежедневно с цветами в руках приходят поклониться жители страны. Впрочем, не все делают это искренне: на глазах российских журналистов некоторые школьники пришли вместе с классом и подошли к вождям едва сдерживая смех, в отличие от своих крайне серьезных одноклассников.

Страна золотых зонтиков

В 8 утра на улицах уже полно народа: все торопятся кто куда: ученики в накрахмаленных и наглаженных рубашках с красными пионерскими галстуками — в школу, девушки в синих юбках и блузах с коротким рукавом — в университет.

В настоящее время молодые люди в основном стремятся поступить на юристов и экономистов, девушки — изучать историю и культурологию. При этом одной из самых завораживающих профессий в городе стала работа регулировщицей дорожного движения. Одетые в форму цвета морской волны, белые носки и туфли на небольшом каблуке, эти женщины при помощи отточенных ловких движений не только помогают с легкостью наладить трафик, но и приковывают к себе восхищенные взгляды водителей и пешеходов.

Почти все магазины открываются довольно рано: прилавки не могут похвастаться большим ассортиментом: из-за наложенных Западом санкций почти все товары — местного производства. Рабочий день северокорейцев длится не более 8 с половиной часов. Выходной в неделю один — воскресенье.

В целом, люди одеты хорошо, часто идут по улицам, разговаривая по сотовым телефонам, напоминающим те, которые были в ходу в конце 90-х. Самый популярный вид деятельности — сельскохозяйственные работы. Рядом с Пхеньяном раскинулись широкие рисовые поля, на которых работают женщины в разноцветных косынках или шляпах, а также одетые в военную форму мужчины. Служба продолжается с 17 до 27 лет, многие несут ее на грядках. Отличительной чертой северокорейцев можно назвать очень хрупкий силуэт — жители сонгунской Кореи питаются в основном растительной пищей.

От зноя многие женщины спасаются в тени гламурных золотых зонтов. Мужчины нередко отдают предпочтение современной европейской одежде, хотя есть и те, кто любит наряжаться в традиционный северокорейский черный пиджак с коротким рукавом, поддевая вниз белую или черную майку. Эти пиджаки сидят на них несколько нелепо, как будто их сняли с чужого плеча.

Жизнь в Пхеньяне намного лучше, чем по всей стране. В городе в основном живут представители всего двух из 12 социальных классов (сонбунов): революционеры и номенклатура.

В Северной Корее нельзя избавиться от чувства, что за тобой постоянно наблюдают. Впрочем, северокорейцы этого и не скрывают. Так, ожидая пресс-конференцию по итогам переговоров Лаврова с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, представители КНДР беззастенчиво заглядывали в компьютеры российских журналистов, иногда даже фотографируя увиденное.

По словам самих северокорейцев, там они пытались найти ответ на вопрос, который сейчас интересует их больше всего: состоится ли саммит между Ким Чен Ыном и Трампом или же это всего лишь пиар-ход, который активно эксплуатируют обе стороны. «Со своей стороны мы сделали все возможное», — гордо заявляют в северокорейской делегации.

Трамп vs Ким

В мае этого года основной международной темой стала возможная встреча лидера КНДР и президента США. Новости, приходящие из Пхеньяна и Вашингтона, напоминают сводки с поля боя, за которыми, затаив дыхание, следит весь мир.

Под давлением американских санкций Ким Чен Ын весной вдруг пошел на попятную: закрыл и взорвал свой ядерный полигон Пунгери, а также пообещал прекратить испытания ядерного оружия, помимо этого дважды встретился с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. После этого из Пхеньяна стали подавать сигналы Вашингтону о том, что КНДР и вовсе готова к ядерному разоружению. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон , узнав об этом, заявил, что хотел бы «разоружить КНДР по ливийскому сценарию» — то есть единомоментно и безоговорочно.

Ким Чен Ын в это время встретился с председателем Си Цзиньпином, руководителем Китая, и после разговора с ним заметно ужесточил свою риторику, вновь хуля империалистических агрессоров. В Пхеньяне заявили, что всерьез задумались над тем, чтобы не проводить саммит 12 июня, а также вовсе не отказываться от ядерного оружия.

В результате два довольно непредсказуемых лидера стали шантажировать друг друга, постоянно повышая ставки. Пока Ким критиковал США, Трамп и вовсе решил не лететь в Сингапур из-за «открытой враждебности северокорейского лидера». Об этом он написал в официальном письме, копию которого распространили в администрации президента США . К слову, несмотря на провокационное заявление, риторика этого послания соответствовала всем правилам дипломатического этикета, от «маленького ракетного мужичка» и подобной лексики не осталось и следа. Хозяин Белого дома подчеркнул, что оставляет дверь для переговоров открытой. Уже на следующий день встречу вновь подтвердили.

Досаду американцев вызывает то, что для Кима встреча с Трампом уже станет победой в глазах собственного населения, а вот американскому лидеру чтобы не потерять лицо, необходимо выбить из северокорейского политика максимальное количество уступок, фактически «прогнуть» его. В общем, обе стороны активно блефуют, стараясь выйти на переговоры с наиболее выигрышных позиций, продолжая при этом готовиться к саммиту.

Так, госсекретарь США Майк Помпео второй раз прилетал в Пхеньян, а после этого высокопоставленный северокорейский чиновник, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль вылетел в Нью-Йорк . Трампу пока не удалось добиться от Кима ничего, кроме обещаний прекратить ядерные испытания и не применять атомное оружие первыми — впрочем, эти слова всегда можно взять обратно. При этом северокорейцы считают, что они и так сделали первый шаг навстречу Вашингтону: перестали требовать признать ее в статусе ядерной державы, а также вовсе заморозили ядерные испытания. Теперь, по мнению Пхеньяна, дело за США.

Немаловажную роль в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном играет Пекин. До недавнего времени лидеры не встречались вовсе, однако потом забыли старые обиды, принявшись обсуждать проблемы Корейского полуострова. Пхеньян подал важный сигнал американцам: он садится за стол переговоров не один, за ним стоит Китай. Пекин на пару с Москвой призывают к поэтапному решению ядерной проблемы КНДР, в то время как американцы решительно настаивают на жестком давлении на Пхеньян до тех пор, пока тот окончательно не откажется от своей ядерной программы.

Впрочем, источник в российской делегации оценивает перспективы встречи Трампа и Кима не очень высоко. «Американцам нужны результаты, ведь в ноябре состоятся промежуточные выборы. Однако максимум, на который могут рассчитывать стороны, — рамочное соглашение. А дальше предстоят годы работы», — сообщил он. Собеседник издания признался: Пхеньян готов на уступки, но поэтапные, а Вашингтон требует сначала разоружиться, и лишь потом говорить.

«Северная Корея на такой вариант не пойдет», — подытожил источник в российской делегации.

Сами северокорейцы даже не уверены, что им удастся договориться о проведении саммита: вполне возможно, он будет передвинут. Если вообще состоится.