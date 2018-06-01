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Путин рассказал о поддержке семей
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Власти продолжат работать по направлениям поддержки семей, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти продолжат работать по всем направлениям поддержки семей, особенно многодетных, необходимо добиться, чтобы семья была окружена вниманием со стороны государства и общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День защиты детей в торжественной обстановке вручает в Кремле ордена "Родительская слава", которых удостоены отцы и матери многодетных семей.
"Прекрасно понимаю, что родителям, особенно тем, кто мечтает о большой семье, необходима уверенность в том, что их детям будут доступны и современное качественное образование, и здравоохранение, что они смогут улучшить свои жилищные условия, жить в комфортных, благоустроенных населенных пунктах, поселках, селах, городах. Что у каждого ребенка будет возможность заниматься тем, что ему интересно, развивать свои способности и таланты. Мы последовательно работаем по всем этим направлениям и будем дальше это делать", — сказал Путин.
В частности, уточнил глава государства, в России продлена программа материнского капитала, расширяются возможности его использования.
"С начала этого года началось субсидирование ипотечной ставки для семей, в которых появился второй и третий ребенок. Рассчитываю, что и программа повышения доступности яслей, которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, также принесет необходимые, нужные результаты людям", — отметил он.
Президент подчеркнул, что "активная работа по этим направлениям будет продолжена".
"Нам необходимо добиться того, чтобы семья, особенно многодетная, была окружена вниманием со стороны государства и общества. Будем делать для этого все, что в наших силах, все, что от нас зависит", — сказал он.
По словам Путина, "поддержка семьи, материнства, детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов".
"Мы будем и дальше делать все для того, чтобы поддержать таких людей, как вы. Мы, конечно, заинтересованы в решении так называемых демографических вопросов, заинтересованы в естественном приросте страны. Говоря официальным языком, нам необходимо повысить коэффициент рождаемости. Это, на первый взгляд, несколько бездушные слова и цифры, но это отражение и продолжение перемен, идущих в нашей стране", — заключил глава государства.
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