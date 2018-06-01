Путин вручит ордена «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин в пятницу, в День защиты детей, посетит Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве , а затем вручит в Кремле ордена "Родительская слава", которых удостоены отцы и матери многодетных семей.

Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года.

Им награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Награждаемые должны состоять в браке и вместе со своими детьми составлять социально ответственную семью, вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Указом президента от 13 декабря 2012 года установлено, что одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.

В 2018 году награды вручат семьям из восьми регионов.