Путин вручит ордена «Родительская слава» 

Президент России Владимир Путин в пятницу, в День защиты детей, посетит Морозовскую детскую городскую клиническую больницу в Москве, а затем вручит в Кремле ордена "Родительская слава", которых удостоены отцы и матери многодетных семей.
Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года.
Им награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Награждаемые должны состоять в браке и вместе со своими детьми составлять социально ответственную семью, вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Указом президента от 13 декабря 2012 года установлено, что одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.
В 2018 году награды вручат семьям из восьми регионов.
В семье Несмияновых из Ставропольского края воспитываются девять детей в возрасте от 4 до 20 лет. В семье Урсовых из Мордовии — семеро детей, как и в семье Шеуджена из Адыгеи. Семья Шутылевых из Хакасии состоит из 14 человек, в ней 12 детей, из них — десять несовершеннолетних, а семья Юдинцев из Якутии воспитывает 14 детей. К награде также представлена семья из Москвы — в семье Ильяшенко воспитываются 12 детей. В семье Луста из Калининградской области — девять детей, в семье Макеевых из Курганской области родились и воспитываются десять детей.