Раскрыты подробности возможного «скачка» налогов

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в четверг выразил мнение, что возможное повышение НДС до 20% не должно сопровождаться отменой льготной ставки в 10%.

«Если мы пойдем на увеличение ставки НДС, при этом мы не сможем пойти на отказ от льготной ставки НДС. Это не более чем мое личное мнение», — цитирует РИА «Новости» его слова.

В понедельник, 28 мая, газета «Ведомости» сообщила, что российские власти обсуждают вопрос о повышении налогов с 18% до 20%. При этом может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую Министерство финансов предложило заменить пособием.

Макаров считает инициативу о повышении налогов целесообразной. По его мнению, это наиболее эффективное средство для получения гарантированного дохода бюджета. «Оно, безусловно, способствовало бы некоторому обелению нашей экономики», — сказал депутат.

Вместе с тем парламентарий полагает, что льготная ставка НДС в 10%, установленная для социально значимых товаров, отменятся не должна.

По его словам, самой правильной инициативой является первоначальное предложение Министерства финансов «22х22», то есть повышение НДС до 22% с одновременным снижением страховых взносов до этого же уровня.