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Раскрыты подробности возможного «скачка» налогов
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Раскрыты подробности возможного «скачка» налогов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в четверг выразил мнение, что возможное повышение НДС до 20% не должно сопровождаться отменой льготной ставки в 10%.
«Если мы пойдем на увеличение ставки НДС, при этом мы не сможем пойти на отказ от льготной ставки НДС. Это не более чем мое личное мнение», — цитирует РИА «Новости» его слова.
В понедельник, 28 мая, газета «Ведомости» сообщила, что российские власти обсуждают вопрос о повышении налогов с 18% до 20%. При этом может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую Министерство финансов предложило заменить пособием.
Макаров считает инициативу о повышении налогов целесообразной. По его мнению, это наиболее эффективное средство для получения гарантированного дохода бюджета. «Оно, безусловно, способствовало бы некоторому обелению нашей экономики», — сказал депутат.
Вместе с тем парламентарий полагает, что льготная ставка НДС в 10%, установленная для социально значимых товаров, отменятся не должна.
По его словам, самой правильной инициативой является первоначальное предложение Министерства финансов «22х22», то есть повышение НДС до 22% с одновременным снижением страховых взносов до этого же уровня.
«Тем более расчеты показывали, что мы можем избежать потерь бюджета даже при ставке «21х21», — заметил Макаров.
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