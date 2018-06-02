Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем

Мухаммед Аль-Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сиденье лимузина.
Президент России Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль-Нахайяном в Москве.
После официальной части, которая закончилась подписанием Декларации о стратегическом партнерстве, российский лидер продемонстрировал гостю новый лимузин проекта «Кортеж».
Мухаммад аль-Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на правое заднее сидение в салоне. Он высоко оценил внешний вид лимузина, а также его наполнение.
Напомним, седьмого мая 2018 года Владимир Путин впервые использовал лимузин серии «Кортеж» в церемонии инаугурации.
После чего российский президент на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым отдал поручение организовать массовое производство автомобилей проекта.