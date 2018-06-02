Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем

Путин похвастался своим «Кортежом» перед принцем

Мухаммед Аль-Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на заднее сиденье лимузина.

После официальной части, которая закончилась подписанием Декларации о стратегическом партнерстве, российский лидер продемонстрировал гостю новый лимузин проекта «Кортеж».

Мухаммад аль-Нахайян осмотрел автомобиль снаружи, а затем сел на правое заднее сидение в салоне. Он высоко оценил внешний вид лимузина, а также его наполнение.

Напомним, седьмого мая 2018 года Владимир Путин впервые использовал лимузин серии «Кортеж» в церемонии инаугурации.