Ещё
В России сократят треть служащих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России сократят треть служащих 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ ИНЯКИН
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью французской газете Les Echos заявил, что в ближайшие шесть лет цифровизация услуг в России позволит сократить число служащих на 30%.
По его мнению, «новая кадровая политика государства поможет проверить их мотивацию и привить новую культуру, ориентированную на достижение результатов в управлении». Кудрин считает, что в конечном счете эти реформы «позволят уменьшить коррупцию в системе».
Неделей ранее Кудрин также пообещал, что подконтрольное ему ведомство подготовит предложения, касающиеся изменений в структуре расходов в некоторых отраслях для повышения эффективности трат.
Парламентская газета: последние новости
Раскрыты подробности переговоров Путина и Обамы по Украине в 2014 году Врачи рассказали о лечении Скрипалей Договорённостей по газопоставкам в Болгарию через «Турецкий поток» нет, сказал Песков
Комментарии117  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США грозят устроить России погром226
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации100
Дикие доходы Михалкова поразили народ728
Концерт Бузовой обернулся скандалом35
Школьница спасла тонущую подругу и утонула сама17
Видео
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение