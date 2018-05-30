Последний раз перед Трампом: зачем Лавров летит в КНДР

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров накануне визита в КНДР отметил, что его цель — обсуждение ситуации в регионе, а также обмен мнения с северокорейской стороной. Выступая накануне на международном форуме «Примаковские чтения» ИМЭМО РАН , он также отметил, что итоги переговоров КНДР и США должны будут обсуждать все страны «шестерки», куда входит и Россия . По словам Лаврова, достичь денуклиаризации Корейского полуострова можно будет лишь с помощью многостороннего диалога.

Тем не менее, Лавров пообещал сосредоточиться прежде всего на актуальных вопросах двусторонней повестки. Кроме того, будет обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, а также основные региональные и международные вопросы.

Кроме США, речь идет о России, Китае Японии и Южной Корее, которые долгое время вели диалог о ситуации с ядерной программой КНДР. Теперь повестку практически перехватил Вашингтон и лично президент Дональд Трамп, который хочет достичь, по его словам, «сделки» с главой КНДР Ким Чен Ыном.

При этом сам Трамп посылает своему визави «конфликтующие сигналы» о переговорах, то отказываясь от их проведения, то вновь говоря о том, что они состоятся.

Главная цель Трампа на встрече с лидером КНДР — добиться от Пхеньяна закрытия своей ядерной программы, но эксперты сомневаются, что северокорейский лидер пойдет на этот шаг.

В любом случае избавление КНДР от ядерного оружия — это процесс который может занять 10-15 лет. В то же время на определенные шаги навстречу США КНДР уже пошли — в присутствии журналистов власти страны уже взорвали один из испытательных полигонов.

При этом в ближайшее время Ким Чен Ын не собирается расставаться с ядерным оружием, говорится в докладе, подготовленном для Белого дома в преддверии саммита аналитиками ЦРУ

В документе, который цитирует телекомпания NBC News говорится, что США необходимо применить к Пхеньяну более реалистичную цель — добиться торможения ядерной программы.

По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН, специалиста в области международной безопасности Алексея Арбатова , на переговорах США с КНДР «надо ставить реалистичные цели».

Такой целью может обязательство Пхеньяна не проводить ядерные и ракетные испытания, которые нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Возможно, Москва , напрямую заинтересованная в стабильности на Корейском полуострове, попытается убедить Пхеньян взять на себя обязательства подобного рода. Россия уже много сделала в этой области, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт в области международной безопасности Виктор Мизин

Россия вместе с партнерами по переговорам по корейской ядерной программе — Японией, Китаем и Южной Кореей — действительно активно старались организовать диалог между Пхеньяном и Вашингтоном. Российская сторона пыталась организовать и прямой диалог между Пхеньяном и Сеулом — Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Южной Кореи Пак Кын Хе — в Москве во время празднования годовщины Победы в 2015 году. Эта попытка сорвалась, так как оба лидера в Москву не приехали.

Сам Пхеньян при этом всегда заявлял, что хочет вести диалог напрямую только с Вашингтоном, и настаивал на дипломатическом признании своего государства со стороны США. Пока об этом речи не идет, однако уже сам факт встречи лидеров означает признание если не де-юре, то хотя бы де-факто.

В условиях, когда диалог с Пхеньяном активизировали США, России необходимо перейти к более активной политике в отношениях с КНДР, считает Виктор Мизин. Эксперт, встречавшийся с северокорейскими дипломатами на различных международных форумах, отмечает, что те уже не напоминают «застегнутых наглухо» чиновников начала 1990-х годов: «Они выглядят современно и хорошо говорят по-английски».

Однако находить общий язык с КНДР Москве сегодня сложно — экономические связи между двумя государствами невелики, к тому же развитию экономических проектов мешают санкции Совбеза ООН против КНДР, к которым присоединилась и Россия.

Заметных политических контактов между КНДР и Россией почти нет. Последним главой Северной Кореи, встречавшимся с российским президентом Владимиром Путиным , был Ким Чен Ир , который приезжал в Россию дважды. Последний раз — в 2011 году. Ким Чен Ын с российским президентом еще не встречался.

Стоит отметить, что во времена президента СССР Михаила Горбачева контакты между Москвой и Пхеньяном были достаточно тесными, несмотря на имевшиеся проблемы:

«Сперва отчитаешься о своей поездке перед товарищем Ким Ир Сеном, а уже потом перед нами», — такие напутствия давал Горбачев тогдашнему главе МИДа Эдуарду Шеварднадзе перед поездкой по региону и встречей с руководством КНДР.

Сегодня ментором Пхеньяна можно назвать Китай, который является главным экономическим партнером КНДР. В Китае ждут саммита и тот факт, что Трамп ранее пытался отменить его, вызвал довольно критическую реакцию в китайских СМИ.

При этом сам лидер КНДР как отмечают наблюдатели, ведет себя достаточно спокойно на фоне импульсивного президента США.