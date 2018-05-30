Болгария извинилась перед Россией

Премьер Болгарии извинился перед Путиным за срыв «Южного потока»

«Тогда были очень сложные отношения у нас с Турцией. Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Старший всегда прощает», — заявил Борисов на пресс-конференции.

Путин в ответ заметил, что его смущают разговоры о том, «кто старший, а кто младший». «Потому что старшего всегда побуждают заплатить», — пошутил президент.

Президент Болгарии извинился за срыв «Южного потока»: Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.

Путин: Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить pic.twitter.com/UYWJF6HTOp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2018 г. Видеоролик с диалогом Путина и Борисова опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов

Россия была вынуждена отказаться от проекта «Южный поток» в конце 2014 года из-за противодействия Еврокомиссии и решения Болгарии, которая фактически сорвала работы по проекту. По одной из версий, это было сделано под давлением США . Путин тогда охарактеризовал позицию Болгарии по «Южному потоку» как «беззубую» и противоречащую интересам страны.

Впоследствии неоднократно сообщалось о возможности возвращения к идее «Южного потока». Особенно активно эта тема обсуждалась в конце 2015 — начале 2016 года, когда обострились российско-турецкие отношения.

Ранее в среду Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.