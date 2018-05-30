Болгария извинилась перед Россией

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Премьер Болгарии извинился перед Путиным за срыв «Южного потока» 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов извинился перед президентом России Владимиром Путиным за срыв «Южного потока».
«Тогда были очень сложные отношения у нас с Турцией. Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Старший всегда прощает», — заявил Борисов на пресс-конференции.
Путин в ответ заметил, что его смущают разговоры о том, «кто старший, а кто младший». «Потому что старшего всегда побуждают заплатить», — пошутил президент.
Видеоролик с диалогом Путина и Борисова опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Россия была вынуждена отказаться от проекта «Южный поток» в конце 2014 года из-за противодействия Еврокомиссии и решения Болгарии, которая фактически сорвала работы по проекту. По одной из версий, это было сделано под давлением США. Путин тогда охарактеризовал позицию Болгарии по «Южному потоку» как «беззубую» и противоречащую интересам страны.
Впоследствии неоднократно сообщалось о возможности возвращения к идее «Южного потока». Особенно активно эта тема обсуждалась в конце 2015 — начале 2016 года, когда обострились российско-турецкие отношения.
Ранее в среду Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о желании Болгарии получать российский газ по отдельному газопроводу.
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