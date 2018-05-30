Путин рассказал, что его смущает 

Президент России Владимир Путин признался, что его смущает, когда Россию называют «старшим братом». Об этом, как передает РИА Новости, Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — сказал Путин.
По итогам переговоров с Борисовым российский президент заявил, что РФ готова вернуться к строительству в Болгарии АЭС «Белене» на рыночных условиях, если этого захочет болгарская сторона.
Борисов со своей стороны заявил, что Россия и Турция не возражают против того, чтобы газопровод «Турецкий поток» был продлен в сторону Болгарии.