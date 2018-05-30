Путин рассказал, что его смущает

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — сказал Путин.

По итогам переговоров с Борисовым российский президент заявил, что РФ готова вернуться к строительству в Болгарии АЭС «Белене» на рыночных условиях, если этого захочет болгарская сторона.