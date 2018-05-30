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Путин рассказал, что его смущает
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Путин рассказал, что его смущает 

Рамблер 56 минут назад
Президент России Владимир Путин признался, что его смущает, когда Россию называют «старшим братом». Об этом, как передает РИА Новости, Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — сказал Путин.
По итогам переговоров с Борисовым российский президент заявил, что РФ готова вернуться к строительству в Болгарии АЭС «Белене» на рыночных условиях, если этого захочет болгарская сторона.
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Борисов со своей стороны заявил, что Россия и Турция не возражают против того, чтобы газопровод «Турецкий поток» был продлен в сторону Болгарии.
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