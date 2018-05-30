Пятый кряду: почему губернатор Алтайского края подал в отставку

Губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. О своем решении он объявил на заседании регионального правительства 30 мая. При этом источник РИА «Новости» уверяет, что соответствующее заявление было подписано еще 28 мая.

«В стране проводится существенное обновление органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви, в обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление в субъектах России», — сказал Карлин.

Президент России Владимир Путин уже принял отставку Карлина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Виктора Томенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Вместе с тем для экспертов отставка Карлина не стала неожиданностью. «Об этом и в кулуарах говорили, ничего нового в этом на самом деле нет», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра политического анализа Павел Данилин

По его словам, хотя Карлин и демонстрировал успехи в управлении, в регионе оставалось много недовольных. «За те 13 лет, которые он там сидит — а это много, хочу отметить, — достиг много чего. Но его достижения на общем фоне других регионов смотрятся скромно. Вроде достижение, а посмотришь поближе: у всех так же или даже лучше», — рассуждает Данилин, отмечая, что региону необходимо более эффективное управление.

Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Отставка Карлина — уже пятое за неделю изменение в губернаторском корпусе. До этого своих руководителей сменили Магаданская и Тюменская области

Александр Моор. Так, 29 мая на пост губернатора ЯНАО был назначен Дмитрий Артюхов, а на пост губернатора Тюменской области — бывший мэр Тюмени

Места, которые заняли Артюхов и Моор оставались вакантными, поскольку их предыдущие главы — Дмитрий Кобылкин Владимир Якушев — вошли состав правительства. За бывшим губернатором ЯНАО была закреплена позиция министра природных ресурсов и экологии РФ, а за возглавлявшим Тюменскую область Якушевым — должность министра строительства.

Эти кадровые перестановки являются продолжением путинского курса на омоложение кадров, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов

«Назначения очень логичные, потому что это продолжение курса на омоложение кадров, принцип которого заключается в назначении на ответственные должности людей, имеющих большой опыт и хорошее образование», — говорит Смирнов.

Эксперт также напомнил, что ставший во главе Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов станет самым молодым губернатором — в феврале ему исполнилось 30 лет. Молодой управленец проходил отбор в конкурсе «Лидеры России». «Опытные люди, зарекомендовавшие себя только с хорошей стороны, — говорит Смирнов о новых губернаторах. — Надежные. Имеют опыт экономического управления».

«Так что это действительно продолжение уже сложившегося курса: во главе регионов становятся не столько политики-популисты, сколько технократы — те люди, которые будут осуществлять прорыв России в технологическое будущее», — резюмирует эксперт.

В настоящий момент сама технология управления в стране изменилась, и эта тенденция затрагивает не только регионы, но и федеральное правительство, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава региональный программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин