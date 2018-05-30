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Россия готова к диалогу с США
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Россия готова к нормализации отношений с США, заявил Лавров 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Россия готова к нормализации отношений с США и ждет конкретных предложений от Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".
По его словам, в отношениях России и США, к сожалению, конфронтационность стала нормой.
"И это не от нас зависит. Мы не хотим продолжать эту конфронтационность в отношениях ни с Соединенными Штатами, ни с кем бы то ни было еще", — сказал Лавров.
"Периодически мы слышим сигналы из Вашингтона, в том числе от президента (США Дональда) Трампа, о необходимости нормализовать отношения. Мы к этому готовы, но ждем конкретных предложений", — добавил он.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова к возобновлению контактов по всем направлениям.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".
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