Россия готова к диалогу с США

Россия готова к нормализации отношений с США, заявил Лавров

По его словам, в отношениях России и США, к сожалению, конфронтационность стала нормой.

"И это не от нас зависит. Мы не хотим продолжать эту конфронтационность в отношениях ни с Соединенными Штатами, ни с кем бы то ни было еще", — сказал Лавров.

"Периодически мы слышим сигналы из Вашингтона, в том числе от президента (США Дональда) Трампа, о необходимости нормализовать отношения. Мы к этому готовы, но ждем конкретных предложений", — добавил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова к возобновлению контактов по всем направлениям.