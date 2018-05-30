Небензя поставил Украине диагноз

По словам дипломата, на Украине «зашкаливает уровень шизофрении». Небензя подчеркнул, что это не ругательство. Шизофрения, как указал постпред — «это психиатрический синдром раздвоения личности». Действия украинских властей привели к тому, что страна «живет в двух параллельных мирах», заявил Небензя.

Один мир — это «состоянии фантомной гибридной войны с Россией». В реальном же мире «никакого российского вторжения нет», но чтобы поддерживать «виртуальный мир» власти Украины установили «жесткий контроль информационного пространства», передает ТАСС

Небензя заявил, что политика Запада в украинском вопросе основана не на серьезном анализе ситуации, а на антироссийских штампах. Постпред отметил, что на Украине «российский след» стал «универсальным тезисом» при любых инцидентах.

«Вы, дорогие друзья, находитесь в глубокой информационной самоизоляции по поводу происходящего на Украине. Вы питаетесь штатными клише западных СМИ и тезисами ваших украинских подопечных», — заявил Небензя, добавив, что Киев изливает на Россию «ведра помоев и ненависти».

«Знаете ли вы, какую ложь они позволяют себе говорить, какой злобой пышут? — спросил он. — Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране?».

Небензя отметил, что беззаконие, которое продолжается на Украине, «не потерпели бы ни в одном правовом государстве», киевские власти «действуют методами полицейского государства, потакает росту экстремистских и неонацистских настроений».

Напомним, постпред России также заявил, что Киев не хочет возвращать Донбасс, так как скоро на Украине состоятся выборы, а в Донбассе живет «несколько миллионов антивластно настроенных граждан».