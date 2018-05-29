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В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
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В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост 

Рамблер 1 час назад
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина о проблемах, которые создал России Крымский мост.
По словам Ганжары, заявление Бабина — это доказательство «полнейшей агонии украинских политиков». Депутат предположил, что досрочный ввод Крымского моста в эксплуатацию «раздражает» Украину.
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«Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны», — цитирует политика RT.
Ганжара отметил, что мост решит огромное количество логистических проблем и даст экономике полуострова дополнительный импульс.
Ранее Барис Бабин заявил, что туристический поток после открытия Крымского моста не увеличился, а сам мост принес России много проблем, в частности, в сфере торгового судоходства.
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