Вице-премьеры Акимов, Мутко и Чуйченко вошли в набсовет ВЭБ 

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Заместители председателя правительства Максим Акимов, Виталий Мутко и Константин Чуйченко вошли в новый наблюдательный совет ВЭБ, а покинувшие правительство Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также бывший председатель ВЭБ Сергей Горьков вышли из набсовета. Это следует из материалов к первому заседанию наблюдательного совета в новом составе.
Свои места в набсовете сохранили первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин и, в качестве главы ВЭБ, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. По российскому законодательству возглавляет набсовет ВЭБ председатель правительства РФ — Дмитрий Медведев.
В качестве приглашенного лица в заседании набсовета принимает участие Горьков.
Президент РФ Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. До этого, с февраля 2016 года, председателем Внешэкономбанка был Сергей Горьков.
Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) — государственная корпорация развития, главное направление ее деятельности — финансирование крупных инвестиционных проектов. Банковской лицензии не имеет. Председателем наблюдательного совета ВЭБ является премьер-министр Дмитрий Медведев. К 1 января 2018 года ВЭБ участвовал в финансировании 198 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,9 трлн рублей, из них доля ВЭБ составила 2,3 трлн рублей.