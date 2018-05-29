Вице-премьеры Акимов, Мутко и Чуйченко вошли в набсовет ВЭБ

В качестве приглашенного лица в заседании набсовета принимает участие Горьков.

Президент РФ Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. До этого, с февраля 2016 года, председателем Внешэкономбанка был Сергей Горьков.

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) — государственная корпорация развития, главное направление ее деятельности — финансирование крупных инвестиционных проектов. Банковской лицензии не имеет. Председателем наблюдательного совета ВЭБ является премьер-министр Дмитрий Медведев. К 1 января 2018 года ВЭБ участвовал в финансировании 198 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,9 трлн рублей, из них доля ВЭБ составила 2,3 трлн рублей.