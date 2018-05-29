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«Санкционная политика против России провалилась»
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Санкционная политика Запада против России провалилась, заявил Грушко 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: AFP 2018 / Thierry Charlier
Санкционная политика Запада против России провалилась и бумерангом бьет по тем, кто эти санкции ввел, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Сегодня совершенно очевидно, что санкционная политика в том виде, в котором она задумывалась против России, провалилась. И теперь бумерангом бьет по тем, кто эти санкции придумал", — сказал Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
По его словам, Москва санкции с партнерами не обсуждает, но исходит из того, что "рано или поздно они (партнеры — ред.), конечно, должны понять, что это контрпродуктивно и ослабляет возможности движения к нормализации отношений, которое необходимо хотя бы для того, чтобы объединять наши усилия в нейтрализации тех проблем, с которыми сталкиваемся мы, европейцы и весь мир".
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".
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