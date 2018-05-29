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Лавров рассказал о пресечении хаоса в Сирии
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Попытка ввергнуть Сирию в хаос была пресечена, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
В отношении Сирии была предпринята попытка ввергнуть страну в хаос, но она была купирована, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас иногда складывается впечатление, когда мы наблюдаем за этой логикой ультиматумов во внешней политике, что кому-то, может быть, даже выгодно создавать в самых разных частях мира хаос в надежде, что этот хаос будет управляемый. Причем управляемый теми, кто этот хаос создает. И последствия такой линии мы видим не только на территориях Ближнего Востока и севера Африки — Ирак, Ливия, теперь та же попытка была предпринята в отношении Сирийской Арабской Республики, но эта попытка все-таки уже была купирована", — сказал Лавров на лекции в Минске.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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