Лавров рассказал о пресечении хаоса в Сирии

Попытка ввергнуть Сирию в хаос была пресечена, заявил Лавров

"У нас иногда складывается впечатление, когда мы наблюдаем за этой логикой ультиматумов во внешней политике, что кому-то, может быть, даже выгодно создавать в самых разных частях мира хаос в надежде, что этот хаос будет управляемый. Причем управляемый теми, кто этот хаос создает. И последствия такой линии мы видим не только на территориях Ближнего Востока и севера Африки — Ирак, Ливия, теперь та же попытка была предпринята в отношении Сирийской Арабской Республики, но эта попытка все-таки уже была купирована", — сказал Лавров на лекции в Минске.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.