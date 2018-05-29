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Польша вручила России ноту
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Послу России в Варшаве вручили ноту из-за задержания польского политолога 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
МИД Польши вручил послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву ноту с требованием объяснить ситуацию с задержанием в аэропорту в Москве польского политолога Славомира Дембского.
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Ранее Польское радио сообщило, что глава Польского института международных дел Дембский был задержан в московском аэропорту, его не пропустили на территорию России. Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, в связи с задержанием Дембского посол РФ был вызван в МИД Польши.
"Замглавы МИД Анджей Папеж вручил послу ноту, в которой мы требуем объяснения этого инцидента", — сообщает польское внешнеполитическое ведомство.
В российском посольстве в Варшаве РИА Новости подтвердили факт вручения послу ноты.
"Встреча состоялась, польская сторона выразила протест", — сказал собеседник агентства.
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Комментарии28  Ещё 10 источников 
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