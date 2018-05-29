Польша вручила России ноту

Послу России в Варшаве вручили ноту из-за задержания польского политолога

Ранее Польское радио сообщило, что глава Польского института международных дел Дембский был задержан в московском аэропорту, его не пропустили на территорию России. Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, в связи с задержанием Дембского посол РФ был вызван в МИД Польши.

"Замглавы МИД Анджей Папеж вручил послу ноту, в которой мы требуем объяснения этого инцидента", — сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

В российском посольстве в Варшаве РИА Новости подтвердили факт вручения послу ноты.