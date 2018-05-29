Поляки берут Пентагон в заложники

В Кремле и Совете Федерации прокомментировали намерение польского министерства обороны разместить в Варшаве американскую военную базу. По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, хотя этот шаг и является суверенным правом Варшавы, тем не менее размещение американской военной базы на польской территории повлечет за собой ответные меры Москвы . «Смотря что это будет за база. В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте», — цитируют Пескова СМИ. По его словам, «экспансионистские действия» подобного рода приведут к ответным мерам со стороны России , чтобы «сбалансировать существующий паритет».

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, «российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него. Но, несмотря на дипломатические усилия, министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся». В то же время, чиновники не объясняют подробно, о каких конкретно ответных мерах по отношению к Польше идет речь. Поляки же, по-видимому, подготовились к созданию постоянной американской базы на своей территории основательно.

Русская угроза

Ранее Министерство национальной обороны Польши опубликовало документ «Предложение о постоянном присутствии США в Польше», где необходимость постоянного военного присутствия США в Польше обусловливается потребностью «сдерживать растущую военную угрозу со стороны России». «После российского вторжения в Грузию и на Украину страны Центральной и Восточной Европы обеспокоены тем, что следующими окажутся под прицелом Москвы», — сообщается в документе. Также польские военные опасаются, что Москва посягнет на польско-литовскую границу, через которую проходит дорога до Калининграда

Как сообщили в польском военном ведомстве, предложение уже отправлено администрации и Конгрессу США . Что касается финансовой стороны вопроса, то, как заявили в Варшаве, власти страны готовы разделить расходы на оборону, напоминая о том, что Польша единственный член НАТО, тратящий в соответствии с требованиями альянса 2% ВВП на военные расходы. Всего же на создание постоянной американской военной базы в стране Польша готова выделить до 2 миллиардов долларов.

В приложении к документу указывается перечень возможных мест, где будет размещена военная база и объекты, необходимые для поддержания ее функционирования: госпитали, спортивные залы и школы.

учения стран НАТО "Железный Волк2017" (Gelezinis Vilkas) по защите Сувалкского коридора-104км.в течение 2-х дней проходили в ЛИТВЕ и ПОЛЬШЕ pic.twitter.com/IMHJsabw5m— SANDRO (@SANDRO5224) 19 июня 2017 г. Напомним, что на территории Польши, как и на территории других стран Восточной Европы, уже размещены элементы американской системы ПРО. Переговоры о размещении велись с 2008 по 2016 годы, при этом жители польского города Редзиково, на территории которого и была в 2016 году развернута база ПРО США, протестовали против ее размещения, опасаясь, что американская военная активность в регионе в том числе привлечет негативное внимание России.

Кроме того, на территории страны регулярно проходят учения НATO с участием американских военных.

Два миллиарда на борьбу с пустыми фобиями

По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова , высказанного РБК , Польша традиционно не доверяет НATO, но при этом доверяет США, потому хочет заполучить американских военных как гарантию собственной безопасности.

«Правоконсервативное польское правительство имеет схожие взгляды по многим современным проблемам с администрацией Трампа. Варшава осознала главную идею Трампа — союзники должны платить за присутствие американских баз в их стране. Пока остальные торгуются, Польша выступает с такой инициативой», — прокомментировал Лукьянов ситуацию журналистам.

«Заявления высокопоставленных российских чиновников и дипломатов о «контрмерах» в ответ на те или иные шаги иностранных государств давно стало дежурной фразой, которая ничего по факту не означает. Я помню, как Москва угрожала принять контрмеры в ответ на вступление Черногории в НАТО. Из реальных контрмер, которые мы можем предпринять в ответ на появление в Польше американских военных, будет целесообразно разве что еще усилить нашу военную группировку в Калининградской области. Другое вопрос, зачем это вообще нужно», — рассказал эксперт.

По мнению Храмчихина, страны Северной и Восточной Европы подвержены необоснованным фобиям относительно российской агрессии. А мы, в свою очередь, также испытываем необоснованные фобии относительно агрессии НATO.

«Поляки готовы заплатить хорошие деньги за то, чтобы американцы своим военным присутствием обеспечивали защиту Польши от мнимой российской агрессии, Трамп не скрывает, что хочет подзаработать. Но угрозы национальной безопасности России база в Польше не несет», — рассказал он.

Кроме того, отметил военный эксперт, планируя обосноваться в Польше, американцы также хотят вернуть былой авторитет Североатлантическому альянсу.

«В случае с Грузией и Украиной две страны, которые откровенно надеялись на помощь НАТО против России, в итоге помощи не получили. А наличие американской базы в Польше поможет повысить НАТО репутацию», — полагает Храмчихин.

В свою очередь, военный эксперт из Латвии Юрий Мелконов считает, что адекватные ответные меры Россией все-таки приняты будут.

«Все зависит от величины американской военной базы и характера контингента на ней», — рассказал Мелконов News.ru.

В то же время, эксперт сомневается, что будет усилена военная группировка РФ в Калининграде.