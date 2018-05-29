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В Крыму предложили ввести безвиз для иностранцев
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В Крыму предложили ввести безвиз для иностранцев 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымские власти предложили ввести безвизовый режим для иностранцев, которых интересуют санатории и курорты полуострова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на советника главы Крыма Сергея Стрельбицкого.
По задумке чиновников, иностранцы смогут находиться в Крыму без оформления визы в течение 30 дней. Для этого понадобится подтверждение, что иностранец приехал именно на лечение. По словам Стрельбицкого, за месяц можно пройти оздоровительный курс в крымских санаторно-курортных учреждениях.
Для более длительного лечения в Крыму предложили создать медицинские визы, которые будут выдаваться «по упрощенной схеме, без проволочек». На все медицинские процедуры, включая реабилитацию, потребуется полгода.
Стрельбицкий отметил, что такие визы действуют в Японии и других развитых странах, поэтому их пора ввести и в России.
По мнению советника главы Крыма, эта инициатива позволит «подтянуть» российские учреждения на новый уровень: руководители санаториев станут ориентироваться на международные стандарты, что принесет пользу и россиянам.
Стрельбицкий назвал безвиз «достойным ответом на санкции» и «информационную войну».
Летом прошлого года в Минздраве сообщили, что на лечение в Россию приезжают пациенты из Германии, Израиля, Великобритании и США. По данным ведомства, раньше благодаря ценам особенно популярны были стоматологические услуги, но в последнее время востребованы также репродуктивные технологии, нейрохирургия и ортопедия. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что число иностранцев, приезжающих в Россию лечиться, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 40 тысяч — до 60 тысяч человек.
Комментарии43  Ещё 11 источников 
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