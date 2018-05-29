В Крыму предложили ввести безвиз для иностранцев

Крымские власти предложили ввести безвизовый режим для иностранцев, которых интересуют санатории и курорты полуострова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на советника главы Крыма Сергея Стрельбицкого.

По задумке чиновников, иностранцы смогут находиться в Крыму без оформления визы в течение 30 дней. Для этого понадобится подтверждение, что иностранец приехал именно на лечение. По словам Стрельбицкого, за месяц можно пройти оздоровительный курс в крымских санаторно-курортных учреждениях.

Для более длительного лечения в Крыму предложили создать медицинские визы, которые будут выдаваться «по упрощенной схеме, без проволочек». На все медицинские процедуры, включая реабилитацию, потребуется полгода.

Стрельбицкий отметил, что такие визы действуют в Японии и других развитых странах, поэтому их пора ввести и в России

По мнению советника главы Крыма, эта инициатива позволит «подтянуть» российские учреждения на новый уровень: руководители санаториев станут ориентироваться на международные стандарты, что принесет пользу и россиянам.

Стрельбицкий назвал безвиз «достойным ответом на санкции» и «информационную войну».