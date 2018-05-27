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ФСБ заявила об угрозе украинских диверсантов
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ФСБ заявила об угрозе украинских диверсантов 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: ТАСС
Риски проникновения в Россию украинских диверсионно-разведывательных групп сохраняются на крымском и ростовском направлении, передает РИА "Новости".
Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Обстановка на российско-украинской границе является непростой. Наиболее динамичный характер она носит на крымском и ростовском направлениях, где сохраняются риски проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп, контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов. Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан", — сказал он.
Ранее в ФСБ рассказали о раскрытии экстремистской группы, которая планировала совершение преступлений с целью нагнетания напряженности в Крыму.
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