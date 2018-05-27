Путин раскусил журналиста-провокатора

На очередную встречу буквально летит глава мегакорпорации Boeing . Американская делегация вообще оказалась здесь самой большой.

Повсюду — китайские инвесторы, ближневосточные. В Петербурге представлена экономика всего мира, делает вывод журналист американского агентства Bloomberg

"Это собрание, на мой взгляд, — дань уважения к энергии Владимира Путина, его силе убеждения. Это также может быть признаком того, что у Дональда Трампа есть уникальная способность собирать людей вместе без него", — сказал Джон Миклетвейт, модератор, главный редактор Bloomberg.

— Есть ли у вас какие-то предложения, каким образом работать с президентом Трампом? Говорят, вы как-то связаны с его выборной кампанией, а сейчас видите, что произошло? — спросили у президента Путина.

— Провокатор какой! Я не был связан с избирательной кампанией господина Трампа. Конечно, мы не можем быть удовлетворены уровнем характером российских-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу. Господин Трамп предложил провести отдельную встречу. Пока не складывается — у нас много возникает проблем. Но мы готовы к тому, чтобы вести этот диалог предметный. Я думаю, что он давно назрел, — подчеркнул глава российского государства.

Потому что в мире — подчеркивает Путин — главным правилом становится нарушение вообще всех правил. Если так пойдет дальше, неизбежен масштабный системный кризис, какого не было на планете давно. Не замечать этого уже не могут и в Европе, которая так полюбила в последние годы вводить антироссийские санкции, а теперь совершенно неожиданно для себя сама оказалась под угрозой санкций — американских — потому что не хочет разрывать сделку по Ирану

Президент Макрон словно слегка растерян, когда ему напоминают, как Франция пыталась уговорить Трампа не выходить из соглашений по климату, не разрушать ядерные договоренности по Ирану, не начинать торговых войн, — и все напрасно!

— Вы попробовали все. Был мягкий подход, но он не сработал. Может быть, нужно гораздо жестче? — поинтересовался Джон Миклетвейт.

— Я попытался. Я пробовал. Я постоянно работал над этим. Но на международном уровне президент Трамп просто проиграл эту битву, потому что никто не последовал за его движениями. Но у нас есть дружба. Есть обязательный союз в вопросах безопасности, — ответил Макрон.

"Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства, Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем, обеспечим безопасность. И, во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы не было никаких новых угроз", — отметил Владимир Путин.

"Я хотел бы заверить Владимира, что я абсолютно не боюсь, поскольку у Франции есть армия, которая и сама по себе может защищать страну", — пояснил Макрон.

"Конечно бояться не нужно. Но и практика-то ведь уже накапливается. Мы сейчас вокруг Ирана все крутимся. Ведь была уже практика применения американских санкций в отношении европейских экономических операторов. Девять, по-моему, миллиардов BNP Paribas, Deutsche Bank — за нарушение односторонних санкций. Да, и что? И заплатили как миленькие. По японскому банку тоже прошлись. С этим надо заканчивать. Это неприемлемо! — уверен Владимир Путин. — Каждые четыре года в Соединенных Штатах происходят выборы президента. Если подписываются документы международно-правовые и каждые четыре года они будут пересматриваться, то каков будет горизонт планирования в таком режиме работы? Нулевой! И это создаст обстановку нервозности и недоверия".

А ведь Путин предупреждал еще 11 лет назад во время своей Мюнхенской речи, к чему приведет ситуация, когда диктовать все и всем пытается один центр силы. "А вот теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, пожалуйста, кушать подано", — сказал он.

И такое блюдо Европе явно не по душе. Иначе как объяснить, что всего за 2 недели в России сначала побывала Меркель, а теперь — весьма благожелательный Макрон?

"Политика "ни-ни" возвращается? Похоже, Макрон не собирается ставить французскую дипломатию на чью-либо сторону: ни на сторону США, ни России. Вот, вероятно, почему во время своего визита в Санкт-Петербург он был столь же радушным с Путиным, сколь и с Трампом. За два дня Россия и Франция не стали лучшими друзьями. Но их жесты говорят о желании открыть новую главу", — отметил телеканал TV5 Monde.

Формат официального визита не предусматривает обязательного прибытия президента с супругой, но в Петербурге Эммануэль Макрон — вместе с Бриджит. И таких жестов было немало. Макрон посчитал важным для себя побывать на Пискаревском кладбище, где похоронены жертвы блокады, и возложить цветы. Он посетил Мариинский театр, где шел концерт к юбилею хореографа Петипа, встретился с Натальей Солженицыной , пообщался вместе с Путиным с российскими и французскими фехтовальщицами.

А уж то, как Макрон подготовился к приезду в Россию и как это подчеркивал, просто бросалась в глаза. Цитировал Толстого и Пушкина, напоминал, что французские дети выросли на "Пете и волке", а русские — на "Трех мушкетерах".

Встреча с Путиным продлилась на два часа дольше запланированного. Балкон Константиновского дворца, в котором завершились переговоры Путина и Макрона поздним вечером. Но в Петербурге уже постепенно наступают белые ночи, и французский президент мог, несомненно, оценить их красоту.

Макрон публично заявлял о признании роли России как одного из глобальных лидеров, а затем в интервью французскому телевидению пояснил, каким видит свой подход в отношениях с Москвой : "Этот стратегический взгляд заключается в том, что Россия должна быть связана с Европой, Россия — европейская страна".

Он посещал многочисленные мероприятия Петербургского форума, словно и не было никогда разговоров о российской изоляции, говорил об инвестициях в Россию. "Мы занимаем второе место по прямым инвестициям, а немцы — первое. Мотивирует перейти со второго на первое, особенно, когда времена улучшаются", — считает Макрон.

"Я должен разочаровать Эммануэля. У нас Германия первое место не занимает — Китай давно его занял: и по инвестициям, и по торговому обороту", — рассказал Путин.

Но на этом форуме французские и российские атомщики заключили соглашение на 7 миллиардов долларов и фактически перешли на стратегический уровень отношений. Нефтяной гигант Total подписал очередной большой контракт с российским "Новатэком"

"Единственная возможность преодолеть сложности — это такой диалог, как сегодня, — считает Патрик Пуянне, генеральный директор компании Total. — Мы подписываем новый контракт, это очень важно, а политики после совместных инвестиций последуют за нами". Министры иностранных дел России и Франции по окончании договариваются о новых переговорах.

Европейский политический тяжеловес Герхард Шредер рад сотрудничеству Европы с Россией и резко критикует США за даже нескрываемое желание сорвать проект "Северный поток-2" исключительно ради собственной выгоды, игнорируя интересы всех.

"Здесь все-таки важна позиция европейских коллег, которые заинтересованы в реализации этого проекта, поскольку это — коммерческий проект. Надеемся, что все-таки здесь будет возобладать коммерческий подход, а не политика", — отметил Александр Новак , министр энергетики РФ.

А европейские коллеги действительно заинтересованы — вот с главой Минэнерго обменивается визитками руководитель европейской компании, уже участвующей в "Северном потоке".

"Россия становится для нашей энергетической безопасности критически важной. Мы должны иметь хорошие отношения с Россией. Это просто данность", — сказал Клаудио Дескальци, директор компании ENI.

Глава "Роснефти" очень спешит — у него подписания документов — одно за другим, а из крупных бизнесменов на стенде его компании — очередь. Впереди встреча с главой BP Робертом Дадли , Сечин называет его "Бобом".

Англичанин Дадли — снова в Петербурге вопреки зашкаливающему политическому обострению между странами. "Я продолжаю верить в то, что бизнес строит мосты между странами, я не обращаю внимания на плохие политические новости. Очень-очень много людей в Великобритании , которые хотят восстановить наши отношения", — сказал глава BP.

"Глобальные вызовы требуют глобальных решений, а Россия — именно глобальный лидер, который обеспечивает свое лидерство, и это хорошо видно здесь", — подчеркнул Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК.

"Очень хорошая организация, весь мир в одном месте", — отметил Халид аль-Фалих, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

"Я горжусь, что в эти дни Санкт-Петербург, мой родной город, становится мировой экономической столицей, где идут не только дискуссии о настоящем, о состоянии мировой глобальной экономики, но это еще и серьезная площадка для мозговых атак", — считает Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

— Если вы посмотрите на этот зал, господин президент, то можно подумать, что санкции не работают. Как вы считаете, они действуют или нет уже? — задали вопрос Владимиру Путину.

— В конечном итоге такая политика смысла не имеет никакого: ни экономического, ни политического, ни военного. Что касается военного, одна из причин попыток сдерживания России как раз недопустить развитие оборонных технологий. Мы совсем недавно показали, мы многих наших партнеров уже в этих оборонных технологиях обогнали, несмотря на эти санкционные режимы. Поэтому это бессмысленно и вредно, — уверен президент.

Интерес к мероприятиям Петербургского форума таков, что иногда в кулуарах можно увидеть очереди из инвесторов.

"Мы будем продолжать шаг за шагом инвестировать в Россию, у нас здесь один из самых современных заводов", — рассказал Мартин Лундстедт, президент компании Volvo.

В условия борьбы поставлены сейчас многие компании. И даже руководство МВФ, для которого мнение Вашингтона всегда было, мягко говоря, немаловажным, заявляет о явных перекосах в санкционной политике США.

"Юридическая и судебная система США настолько непрозрачны, прежде всего, подыгрывая коммерческим интересам США, что необходимо переосмысление, прояснение ситуации, оно назрело! Это касается также санкций относительно российских физических лиц. Ведь непонятно, нацелены санкции на них или на их долю в компании, или на сами компании. Это реальная проблема доверия", — уверена Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ.

Но если еще пару лет назад в подрыве доверия просто безапелляционно обвиняли Россию, то теперь России предлагают вместе подумать, как все-таки развивать отношения дальше.

"Дорогой Владимир, мы знаем, что вы обожаете дзюдо. Вы очень цените гибкость, волю характера, уважительные отношение к сопернику, которые опираются на контроль своей собственной силы. Я люблю футбол, там тоже эти качества очень важны. Так что давайте сделаем так, чтобы мы играли в коллективную игру, которая будет опираться на ценности доверия, которые мы должны сохранять", — предложил Макрон.

"Здравый смысл возвращается в игру, и это помогает в деэскалации ситуации", — считает Нильс Хессман, генеральный директор компании Bayer.

"Из этого и состоит история международных отношений — это компромиссы, которые стороны находят между собой", — отметил Алишер Усманов , основатель USM Holdings.

Искать компромиссы предлагает и Япония — союзник США — призывая развернуть масштабное сотрудничество, предлагая "помечтать об общем прекрасном будущем".

"Давайте представим, что японская команда будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня. Я заразился каким-то странным оптимизмом. Может быть, из-за того, что есть большая разница во времени с Японией. Получается, Эмануэль, Кристин, что французская сборная должна будет проиграть нашей. Но, если уж мечтать, то, как говориться, по-крупному", — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Господин премьер-министр представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий, а вдруг мы проиграем, беда-то какая будет, понимаете? Невозможно себе представить. Но дело совершенно не в этом, а дело в том, что складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается. Это совсем и не футбол, и не дзюдо. Это просто хаос. Вот мы куда движемся, и что нас беспокоит", — отметил Владимир Путин.

"Вода камень точит, — уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин . — А потому исходите из того, что тот, кто размахивает дубиной, должен понимать, что у дубины два конца. И поэтому они машут-машут, но как бы не закончилось тем, что сами себя выпорют".

За шахматами в кулуарах форума бизнесмены обсуждали экономику, но думали о геополитических партиях — рисков в мире теперь столько, что все не предугадать. Российская позиция ясна: страна готова к равноправному диалогу, но своими принципами не поступится.

"Если нас ставят перед выбором — или мы существуем как суверенное государство или нам включают какие-то ограничения — то мы, конечно, выбираем первое. Потому что все-таки слишком несопоставимые субстанции ставятся на чашку весов: или существование как независимого государства или какие-то инвестиции в виде уже каких-то подачек", — заявил Путин.

Перед таким выбором Россию пытались поставить давно, но наиболее грубо это было сделано в ходе украинского кризиса. "Мало того что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну, есть какие-то границы?! Красную черту нельзя переходить", — уверен российский президент.

А Запад попытался эти границы перейти, в итоге разорвав Украину — с ее и без того сложнейшей внутриполитической ситуацией — на части.

"В таких государствах, как Молдавия, где половина населения хочет дружить с Европой, а больше половины — с Россией, если ставишь условия "или ты с нами, или против нас", вот происходит то, что произошло на Украине", — подчеркнул президент Молдавии Игорь Додон.

Минские договоренности толком не исполняются, тем не менее, можно ли ожидать в ближайшее время встречи лидеров "нормандской четверки"? Если да, то когда, спросили Путина.

"Действительно, процесс идет очень медленно, и мы видим, что сегодняшние власти в Киеве не стремятся к урегулированию. Там разворачивается уже внутриполитическая новая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента, парламента. Но другого инструмента, кроме как переговоры в Минске и "нормандский формат", у нас нет", — считает Путин.

Макрон тоже дал понять: пока никаких предпосылок для встречи президентов в "нормандском формате" нет. А вот лидеры России и Франции могут снова увидеться уже в июне.

"Совсем скоро в России стартует Чемпионат мира по футболу. Приедете ли вы поддержать свою команду, поболеть за свою сборную?" — спросил Путин Макрона.

"Может, не с начала, но если она выйдет в финал, то могу с уверенностью сказать: наверное, я приеду, чтобы поддержать нашу команду в вашей стране, и тогда мы сможем вновь встретиться", — ответил Эммануэль Макрон.

Но кто же в итоге победит на Чемпионате мира, спросили у Путина. "Победят его организаторы" — лаконичный ответ.