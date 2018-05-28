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РФ напомнила Британии, на каком языке говорят в Киеве
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РФ напомнила Британии, на каком языке говорят в Киеве 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Посольство России в Лондоне напомнило газете The Daily Mirror, что русский язык является наиболее распространенным среди жителей Киева.
Российские дипломаты обратили внимание на статью британского издания о нападении на фанатов "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, который проходил на Украине. The Daily Mirror предположила, что англичан атаковали "русские футбольные фанаты".
Подобные материалы могут быть либо проявлением невежества, либо "сознательным распространением фейковых новостей", заметили сотрудники посольства в Twitter.
"The Daily Mirror обвиняет "русских" в атаке на болельщиков "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, поскольку нападавшие говорили по-русски. Однако россиян призывного возраста не пускает в страну Госпогранслужба Украины. При этом русский язык является наиболее распространенным в Киеве", — напомнили в дипмиссии
В российском посольстве в Лондоне часто критикуют британскую прессу, указывая на ошибки и искажения фактов в статьях, а также антироссийскую риторику. Так, в середине апреля дипломаты раскритиковали материал The Daily Telegraph о "российской кибервойне", назвав его "британской кампанией по дезинформации". В марте сотрудники посольства обратили внимание на публикацию в The Times, в которой говорилось о том, что "обеспеченных россиян могут лишить виз" в Британию. В дипмиссии сочли подобный подход "преследованием людей по национальному признаку".
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