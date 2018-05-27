Путин озадачил министров

В Кремле прошла первая встреча Владимира Путина с новым правительством, которое должно сосредоточиться на выполнении президентского суперуказа. Глава государства назвал это задачей принципиально нового уровня и ждет от министров нестандартных подходов в ее решении. По мнению наблюдателей, президент своими поручениями обозначает идеологию прорыва.

Президент Владимир Путин поставил перед новым правительством не просто сложные, а крайне ответственные, принципиально нового уровня цели и задачи. Об этом он заявил в субботу на первой встрече с недавно назначенными министрами.

«От их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения», — сказал президент, выразив уверенность, что министры в полной мере осознают и масштаб, и содержание этих задач.

Он поручил правительству максимально быстро разработать планы для выполнения суперуказа о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Фактически речь идет о создании новых национальных проектов. «Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, вы сами видели — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», — пояснил президент.

Для этого, по его мнению, потребуются инициатива, умение находить нестандартные подходы и утверждать современный стиль управления. По его словам, правительство должно быть примером конструктивного сотрудничества с гражданским обществом и партиями.

«Правительство, министерства должны быть настроены на максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми, объяснять все свои действия, в этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей», — считает он.

Он отметил, в частности, что активисты Народного фронта (ОНФ) накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года и такую практику гражданского общественного мониторинга и контроля нужно продолжить.

В ОНФ в свою очередь пообещали тщательно контролировать исполнениее поручений президента. Как заявил глава исполкома Народного фронта Алексей Анисимов , «перед нами стоит общая задача — добиться повышения качества жизни, не на бумаге или в кабинетах, а, что называется, „на земле и в людях“.

»Мы в этом направлении эффективно взаимодействуем с администрацией президента и правительством по качественному исполнению указов и поручений главы государства», — заявил Анисимов.

Как передает РИА «Новости», президент подчеркнул, что не может быть никаких ссылок на обстоятельства, которые помешают выполнить эту работу в поставленные сроки.

Напомним, указ о национальных целях и стратегических задачах Путин подписал сразу после своей инаугурации 7 мая. Состоящий, по сути, из 12 национальных проектов, этот указ в прессе стали называть суперуказом, в сферу которого вошло развитие образования, экономики, медицины, науки. Россия также должна будет войти в топ-5 крупнейших экономик мира «при сохранении макроэкономической стабильности». В целом он предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.

На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину Минэкономразвития найти средства на исполнение суперуказа президента. На реализацию всех поставленных задач необходимо около 25 трлн рублей.

Политолог Дмитрий Гусев в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что «своим суперуказом президент обозначил повестку страны, идеологию прорыва, и еще раз напомнил об этом министрам».

Эксперт указал, что Путин уделил особое внимание максимальной открытости правительства и постоянного диалога с обществом.

«Все реформы и изменения в стране — это не только технологическая задача, но еще и общественная, социальная, чтобы эта идеология прорыва была понятна людям», — отметил он.

Что касается выделения средств на выполнение задач, поставленных президентом, то Гусев выразил уверенность, что здесь никаких сложностей быть не должно.