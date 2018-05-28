Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию

Содействие соотечественников для продвижения объективного образа РФ необходимо в условиях развернутой в Европе беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин на проходящей в Брюсселе конференции соотечественников.

В 12-й конференции соотечественников в Бельгии участвуют представители десятков русскоязычных общественных организаций, священнослужители, дипломаты.

"В условиях развернутой в Европе беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании помощь соотечественников в продвижении объективного образа РФ неоценима. Речь идет здесь и о публикации правдивой информации по российской тематике в интернет-СМИ соотечественников, и об организации историко-мемориальных и культурных мероприятий, которые способствуют сближению стран", — сказал российской посол, выступая на конференции.

На мероприятии, которое проводится при участии Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО), обсуждались планы на ближайшую перспективу, в частности, подготовка ежегодного фестиваля в Брюсселе "Рандеву с Россией". Кроме того, по инициативе БФРО создается объединение русскоязычных юристов для оказания помощи соотечественникам в Бельгии и сопредельных государствах.