Ещё
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © Фотохост БРИКС
Содействие соотечественников для продвижения объективного образа РФ необходимо в условиях развернутой в Европе беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин на проходящей в Брюсселе конференции соотечественников.
В 12-й конференции соотечественников в Бельгии участвуют представители десятков русскоязычных общественных организаций, священнослужители, дипломаты.
"В условиях развернутой в Европе беспрецедентной по масштабам антироссийской кампании помощь соотечественников в продвижении объективного образа РФ неоценима. Речь идет здесь и о публикации правдивой информации по российской тематике в интернет-СМИ соотечественников, и об организации историко-мемориальных и культурных мероприятий, которые способствуют сближению стран", — сказал российской посол, выступая на конференции.
На мероприятии, которое проводится при участии Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО), обсуждались планы на ближайшую перспективу, в частности, подготовка ежегодного фестиваля в Брюсселе "Рандеву с Россией". Кроме того, по инициативе БФРО создается объединение русскоязычных юристов для оказания помощи соотечественникам в Бельгии и сопредельных государствах.
РИА Новости: последние новости
Посольство России напомнило британским СМИ, на каком языке говорят в Киеве В Совфеде ответили на план Киева по "уничтожению России" Путин призвал партию "Единая Россия" активнее решать проблемы граждан
Комментарии4  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никаких уступок. МВФ «послал» Украину537
Путин раскусил журналиста-провокатора723
Екатеринбург потрясло жестокое убийство105
Турция прокомментировала новость о закупке Су-5720
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои423
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение