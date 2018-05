WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ

Совместное выступление с президентом России Владимиром Путиным может стать серьёзным испытанием терпения для кого угодно, особенно для женщины, пишет журналистка The Washington Post . Автор статьи указывает на гендерное неравенство: на совместном заседании с президентом выступала только одна женщина, глава МВФ Кристин Лагард , а ряд заседаний ПМЭФ-2018 и вовсе прошли без участия женщин.

Совместное выступление с президентом России Владимиром Путиным может стать нешуточным испытанием терпения для кого угодно, особенно для женщины, пишет корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман.

«В этот чудесный момент я пятая и, кстати, единственная женщина (на этом заседании. — ИноТВ)», — сказала Лагард аудитории, преимущественно состоящей из представителей мужского пола.

По словам Лагард, в тот момент она почувствовала себя актёром Ричардом Бёртоном , который был пятым мужем Элизабет Тейлор и «знал, чего от него ожидают, но не знал, как быть оригинальным». Издание отмечает, что подобное сравнение зал встретил хохотом, Макрон с трудом сдержал смех, а Путин удостоил его лишь ухмылкой.

Лагард оказалась одной из немногих женщин, удостоившихся чести выступать на ПМЭФ. Некоторые заседания и вовсе прошли без участия женщин. Так, на сессию «Будущее журналистики» не явились обе заявленные участницы выступления. И лишь одно заседание было посвящено успешным представительницам Евразийского сообщества. Что, однако, не означает, что на других форумах с гендерным равенством всё намного лучше, оговаривается автор статьи.

Журналистка отмечает, что рядом с витриной любой российской компании можно было увидеть группу девушек, улыбающихся и машущих руками проходящим мимо мужчинам средних лет. При этом девушки в каждой группе были одинаково одеты, с одинаковыми причёсками и макияжем. По словам автора статьи, одна из российских газет даже напечатала на своих страницах фотоотчёт «Самые красивые девушки на ПМЭФ–2018».

Вместе с тем российский бизнес не впервые привлекает к себе внимание в рамках международных форумов. Так, в 2012 году телекоммуникационную компанию из России удалили с выставки мобильной индустрии в Барселоне: компания обещала «шампанское, икру и красивую девушку» участникам организованной ею деловой встречи.

«То, что Лагард выступала последней, а каждую российскую компанию на выставке представляла команда девушек для путинской России неудивительно», — пишет The Washington Post.

Комментарии читателей на сайте The Washington Post:

New+Garden: То есть просто потому что вы женщина, вас нужно автоматически куда-то приглашать и давать выступать первой?

Up is down: Россия — диктатура. Зачем туда вообще ехать на форум?

Brianon: Как смеют сотрудницы форума для международных лидеров быть накрашены, с опрятными ногтями и одеты в красивую одежду? Эти бедные женщины, очевидно, жертвы патриархата Путина.

Camsron: Действительно похоже, что там был гендерное неравенство: женщины были сотрудницами, одетыми как взаимозаменяемые члены своего бренда, а мужчины были лидерами.