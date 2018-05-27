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Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17
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Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Посол России в Австралии Григорий Логвинов назвал позицию Австралии и Нидерландов о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине «заранее спланированной провокацией» против Москвы.
«Австралийские власти в лице премьер-министра Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ), более того, потребовали, чтобы Россия явилась на «покаяние» и согласовала «сумму компенсации» жертвам катастрофы рейса МН17, — сказал посол. — Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности», передает ТАСС.
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«Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога. Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и так далее», — добавил дипломат.
«Серьезные юридические, физические и иные данные, опровергающие все эти фейковые вбросы, беспардонно отвергаются и игнорируются, — отметил Логвинов. — Этот неблаговидный почерк прекрасно прослеживается в так называемом деле Скрипалей, «химическом досье» Сирии, ранее — в фабрикации предлогов для военного нападения на Югославию и Ирак».
Посол вспомнил и о малайзийском «Боинге-777», выполнявшем 7-8 марта 2014 года рейс МН370 Куала-Лумпур — Пекин и бесследно пропавшем в Индийском океане.
«Что характерно, сейчас вновь активизировалось внимание к расследованию исчезновения рейса МН370 в связи с появлением экспертных выводов, документирующих возможные ошибки отработанной международной следственной группой версии. При этом австралийские власти отнюдь не отрицают вероятности того, что они пошли по ложному следу, чего они даже в намеке не допускают в трагедии МН17», — указал дипломат.
«Таким образом, налицо откровенные двойные стандарты, лишь подтверждающие, что мы имеем дело с заранее спланированной провокацией, жертвой которой стали пассажиры рейса МН17, в том числе австралийские граждане, — подчеркнул посол. — Как бы то ни было, Россия готова и впредь оказывать расследованию содействие, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание. Но пора избавиться от иллюзии, что с нами якобы можно разговаривать прокурорским тоном и рассчитывать, что мы безропотно примем эти бездоказательные обвинения».
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