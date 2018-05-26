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Путин напомнил кабмину о суперуказе
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Путин поручил кабмину как можно скорее разработать нацпроекты по суперуказу 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Новому российскому правительству максимально быстро разработать и утвердить национальные проекты для реализации президентского суперуказа, заявил президент Владимир Путин на первой встрече с нынешним составом кабмина.
«Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, вы сами видели — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», — приводит его слова РИА «Новости».
Путин также заявил, что новое российское правительство должно быть инициативным, применять нестандартные подходы к управлению.
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Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Суперуказ российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования для реализации суперуказа главы государства.
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