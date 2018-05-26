Путин пошутил о «российском агенте» Джонсоне

«Сейчас уже говорят, что Россия виновата и в решении по Brexit», — выразил возмущение Путин, слова которого передает ТАСС.

«То есть тоже абсолютный бред опять, мы не имеем к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании», — подчеркнул президент России.

При этом он напомнил, что, например, нынешний глава МИД королевства Борис Джонсон тоже выступал за выход Великобритании из ЕС.

«Может быть, и он тоже наш агент? Знаете, так можно ведь додуматься и договориться до бог знает чего», — сыронизировал российский лидер.

«Просто если есть желание испортить отношения с Россией, то нас можно обвинить вообще во всех смертных грехах, что, собственно, часто и происходит. Только мне кажется, что это очень вредная для всех и опасная позиция, это разрушает систему международных отношений, а мы должны, наоборот, ее укреплять», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что о повышении доверия между странами на ПМЭФ говорилось как об одном из важнейших компонентов в строительстве международных отношений.

Ранее Facebook признал отсутствие расходов России на пропаганду Brexit.