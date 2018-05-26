Путин предостерег Запад от перехода «красной черты» 

Президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную черту», с уважением относиться к российским интересам.
«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — отметил президент
«Ну есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить», — подчеркнул Путин, призвав партнеров с уважением относиться к российским интересам.