Путин высказался о дальнейшем президентстве

Путин не пойдет на третий президентский срок

Президент России Владимир Путин заявил, что твердо придерживается положений Конституции РФ и не пойдет на третий президентский срок.

На встрече с руководителями и главными редакторами международных информационных агентств одна из участниц, задавая вопрос, напомнила о словах Путина о том, что он сможет покинуть пост президента в конце его срока.