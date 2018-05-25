Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах

Абэ предложил Путину помечтать

"Давайте помечтаем, каким же будет тот мир, когда Япония и Россия смогут установить между собой постоянную стабильность", — сказал Абэ.

Он выразил уверенность в том, что "это будет прочный оплот, который будет поддерживать весь мир".

"Те острова, которые некогда были причиной противостояния превратятся в символ сотрудничества между нашими странами", — подчеркнул японский премьер-министр.

Он отметил, что не считает такое будущее "пустыми мечтами" или "грезами наяву".

Ранее в Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Абэ.