Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на Петербургском международном экономическом форуме, предложил ему помечтать о будущем взаимоотношений двух стран, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Давайте помечтаем, каким же будет тот мир, когда Япония и Россия смогут установить между собой постоянную стабильность", — сказал Абэ.
Он выразил уверенность в том, что "это будет прочный оплот, который будет поддерживать весь мир".
"Те острова, которые некогда были причиной противостояния превратятся в символ сотрудничества между нашими странами", — подчеркнул японский премьер-министр.
Он отметил, что не считает такое будущее "пустыми мечтами" или "грезами наяву".
Ранее в Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Абэ.