Новая ядерная сделка с Ираном: США не позовут

Россия, Китай и страны ЕС могут выступить с идеей новой ядерной сделки с Ираном — без США . Эта идея будет обсуждаться 25 мая в Вене . После того как американский президент Дональд Трамп заявил о намерении разорвать международное соглашение с Тегераном , остальные гаранты «сделки» пытаются сохранить те ее части, которые имеют смысл.

Германия, 25 мая в Вене между Ираном, Россией, Китаем и тремя европейскими странами ( Великобритания Франция ) пройдут переговоры о судьбе «ядерной сделки». Как сообщил «Газете.Ru» источник, близкий МИД РФ , на стадии обсуждения находится уже новый вариант этого документа, который будет отражать новые дипломатические реалии.

Изначально смысл сделки заключался в том, что Иран отказывается от своих атомных разработок, а мировые державы — снимают с Исламской республики санкции. Но в начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из этого соглашения.

Трамп заявил: США уверены в лицемерии иранской стороны.

«На прошлой неделе правительство Израиля опубликовало данные своей разведки, которые демонстрируют историческое стремление иранского режима обладать атомным оружием», — говорил Трамп.

На этом основании сделка отменяется, а США возвращают санкции против Исламской республики, добавил он.

Это вызвало недовольство не только со стороны России, одного из гарантов соглашения с Ираном, но и европейских партнеров США. Федерика Могерини , верховный представитель ЕС по иностранным делам, неоднократно заявляла, что иранской сделке нет альтернативы.

По ее словам, отмена соглашения не только обострит политическую ситуацию на Ближнем Востоке, но и будет иметь катастрофические последствия для региональной ядерной безопасности.

Пара пунктов для Трампа

По данным источника «Газеты.Ru», российская сторона не ждет, что детальные обсуждения второй «ядерной сделки» начнутся раньше июня. Тем не менее, над этой идеей уже думают дипломатические ведомства ЕС.

По мысли европейских политиков, основа сделки останется без изменений, однако к ней добавятся еще «пара пунктов». Об этом сообщило немецкое издание Welt Am Sonntag со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники. В частности, речь идет об иранской ракетной программе и влиянии Исламской республики в регионе.

«Сложно представить, чем новый вариант сделки может принципиально отличаться от старого. Иран обещал сделать свою ядерную программу транспарентной, и Иран все это выполняет. Это подтверждали международные инстанции, в том числе МАГАТЭ. Поэтому с точки зрения контроля над ядерными разработками новых идей, скорее всего, предложить не удастся», — считает Сергей Демиденко, доцент Института общественных наук РАНХиГС.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», новая сделка нацелена на то, чтобы удержать США от резких действий и убедить остаться в рамках уже достигнутых соглашений. Для этого нужно найти новые аргументы.

«США сегодня интересует не сама ядерная программа Ирана, а другие элементы. Например, баллистическая ракетная техника. США беспокоят успешные испытания иранских ракет. Кроме того, Вашингтон не хочет видеть расширение иранской сферы влияния», — добавил Демиденко.

Между тем, влияние Тегерана в последнее время растет быстрыми темпами. Это очевидно в Сирии , где иранские спецслужбы и ВС действуют открыто. Кроме того, Ливане после недавних выборов усилилось шиитское проиранское движение «Хезболла» , а в Ираке — просадровский блок, который тоже не исключает союза с Ираном.

Убийства и обман

21 мая госсекретарь США Майк Помпео конкретизировал позицию Вашингтона в отношении Ирана. Выступив с речью в консервативном фонде Heritage Foundation, Помпео зачитал список из 12 требований, которые Иран должен выполнить, чтобы избежать мощи американских экономических, политических и силовых мер.

Экспертов эти требования оставили в некоторой растерянности. Помпео высказал ряд обвинений, которые до сих пор не были подкреплены фактами.

Например, госсекретарь обвинил Тегеран во лжи и заявил, что страна все это время разрабатывала ядерное оружие. Между тем, в начале мая МАГАТЭ (Международное агентство ООН по атомной энергии) в очередной раз опубликовала заявление о том, что признаков работы над атомной программой в Иране нет с 2009 года.

Также Помпео рассказал о «серии убийств», которые совершили агенты иранского Корпуса стражей Исламской революции в Европе. Впрочем, в последнии годы в ЕС не было ни одного громкого инцидента, который европейские власти связывали бы с Корпусом стражей.

Решения американской стороны на иранском направлении вызвали раздражение в ЕС. Глава Еврокомиссии Жен-Клод Юнкер уже пообещал использовать закон 1996 года, который блокирует действие антииранских санкций США в Европе.

24 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что из-за шагов Трампа многие европейские компании будут вынуждены уйти из Ирана и понести существенные убытки.

«Выход США из иранской сделки это, если смотреть на вещи в глобальной перспективе, — сигнал мировому сообществу о кризисе системы глобального управления. Западные страны не хотят меняться в новых реалиях и в каком-то смысле сохраняют устаревший имперский взгляд на Ближний Восток. Это не идет им на пользу», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Тимур Махмутов, заместитель программного директора РСМД в рамках «городского завтрака» — открытой экспертной дискуссии, которая состоялась накануне переговоров в Вене.

«США подталкивают региональные державы, например, Турцию, к новым форматам сотрудничества с Ираном, которые раньше могли считаться немыслимыми. Если мы в будущем увидим пример технологического сотрудничества Анкары и Тегерана, то за это мы должны благодарить, прежде всего, США», — считает эксперт.

Турция в новых политических условиях может стать главным связующим звеном между Ираном и Европой, считает Тимур Махмутов.

И это — еще один аргумент для России, которая активно развивает трехсторонний формат Москва-Анкара-Тегеран. До сих пор он демонстрировал свою эффективность в Сирии, которая пытается завершить внутренний конфликт и создать новое стабильное правительство.

Если новую иранскую сделку заключить не удастся, союз России, Ирана и Турции заиграет новыми красками.