Долгие проводы непотопляемого Чубайса

Самый одиозный российский политик, похоже, покидает «Роснано»

Наверное ни один российский деятель не вызывал столько негативных эмоций, как непотопляемый Анатолий Борисович Чубайс , который фактически вошел в народный фольклор. Его считали разрушителем страны и ее экономики, символом большого «хапка-прихватизации».

Доходило до того, что художественный вымысел, порождаемый его фигурой, накладывался на реальные исторические эпизоды. Кого ни спроси, тот припомнит фразу, которую якобы произнес Борис Ельцин : «Во всем виноват Чубайс!» Притом, что фразу эту произносила кукла президента в тогдашнем популярном телешоу на НТВ

Но она так попала в унисон с общественным образом Чубайса, что воспринимается, как подлинная цитата. Ельцин же выразился куда более осторожно: мол, зря я доверился Чубайсу. Речь шла о сокрушительном поражении на выборах «Нашего дома России», партии, которая в глазах избирателя ассоциировалась и с главным приватизатором.

Достиг я высшей власти

Самое примечательное, что Анатолий Чубайс реально хотел приобщиться к любой власти. К слову, его отец Борис Чубайс, офицер-политработник, выйдя в отставку, осел с семьей в Ленинграде и стал преподавать марксизм-ленинизм в Горном институте, а мать, Раиса Сагал, также объясняла догмы общественных дисциплин в школе. Однако в такой ортодоксальной семье оба сына вырастали диссидентами, что было вообще симптоматично для советского двоемыслия. Кстати, уже будучи преподавателем родного Ленинградского инженерно-экономического института, Чубайс попытался сделать партийную карьеру и даже претендовал на должность инструктора райкома КПСС , но, как утверждают, не прошел собеседования в инстанциях.

Но параллельно он был инициатором клуба молодых экономистов «Перестройка», в кругу которых были и Гайдар, и Кудрин, и Авен, и Глазьев, практически все будущее правительство «молодых реформаторов». К слову, именно в том кругу, как считается, Виталий Найтшуль впервые сформулировал концепцию ваучера.

Но, как говорится, не срослось с КПСС, шанс дали события начала девяностых. Чубайс избирается депутатом и становится заместителем Собчака, возглавившего Ленсовет. А потом грянул август 1991, и первый реформаторский кабинет, в котором Гайдар становится первым замом, а его партнер по ленинградскому кружку, «завлаб» по выражению Хасбулатова, возглавляет Государственный комитет по управлению госимущества.

Начинается та самая приватизация, которая, по словам Михаила Прохорова, была несправедливой, но абсолютно законной. Тогдашний Верховный Совет в эйфории почти единогласно одобрил предложенную концепцию приватизации. Еще бы! Чубайс клялся, что на ваучер каждый может получить две «Волги». Вот только предложение сделать эту бумагу именной он решительно отверг. И началась ваучерная приватизация, когда у сограждан, у которых в начавшемся экономическом хаосе задерживают зарплату, ваучеры скупали за сущие копейки.

Впрочем, позже и Анатолий Борисович признавал не совсем справедливый характер процесса, но утверждал, что необходимо было создать класс крупных собственников, опору нового режима, дабы исключить навсегда коммунистический реванш.

Чубайс не играл ведущей роли в создании знаменитой «семибанкирщины». Но, по уверению Александра Коржакова , будучи в блихких отношениях с Татьяной Дьяченко , немало способствовал тому, что через дочь фактически подчинил себе волю больного президента. По словам того же Коржакова, Ельцин уже фактически не читал очередные указы, которые ему приносил на подпись глава кремлевской администрации Чубайс. Затем был пост первого зама в правительстве Черномырдина и своевременный уход из кабинета как раз накануне дефолта. Политическое чутье в очередной раз не подвело Анатолия Борисовича.

Впрочем, к тому времени он стал историческим деятелем в гоголевском понимании, то есть постоянно становился героем разного рода историй. То он с коллегами-министрами фигурировал в «деле писателей». То бишь получил немалый по тем времена гонорар за книгу об истории приватизации, которую на тот момент никто не видел. То во главе РАО «ЕЭС РОССИИ» в 2005 году «погасил» свет в половине Москвы , поскольку собираемые все более значительные средства за электричество не вкладывались в модернизацию трансформаторов и прочего электротехнического оборудования. Да и грандиозную аварию на Саяно-Шушенской ГЭС многие объясняли затеянными Чубайсом реформами по децентрализации единой энергосистемы страны.

Наноуспехи нанотехнологий

Кто не помнит, что несколько лет назад у всех на слуху постоянно был термин нанотехнологии, которые-де открывали для страны невиданные прежде перспективы. Анатолий Борисович всегда умел делать рекламу своей деятельности, привлекая к процессу когорту журналистов. Деньги его госкорпорация поглощала немалые, а вот выход был куда менее значительным. Правда, приходилось идти на существенные жертвы. Так, Чубайс объявил, что его топ-менеджеры, а они у него на всех постах были одни и те же, не будут больше летать по заграницам на частных самолетах — бизнес-джетах, а согласятся просто на бизнес-класс обычных рейсовых лайнеров.

Правда, общество жертвы не оценило. И когда пару лет назад на новогоднем корпоративе «Роснано» Чубайс обещал своим сотрудникам дополнительные премии, поскольку «у нас очень много денег», разразился нешуточный скандал. Тем более, что всем были известны масштабы убытков госкорпорации, выявленные Счетной палатой

Примерно месяц назад появилась информация, что пост главы «Роснано» предлагают покидавшему правительство Игорю Шувалову . Однако, как мы теперь знаем, бывший первый вице-премьер получил назначение в ВЭБ . И все-таки в политических кулуарах уверенно говорят об отставке Чубайса, как о решенном деле. Тем более, что правительство покинул Абызов — его доверенное лицо.

Правда, Чубайс создал себе столь прочную репутацию непотопляемого, что в его уход поверят только после самого факта отставки.