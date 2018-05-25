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«Только русские придут на помощь украинцам в час беды»
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«Только русские придут на помощь украинцам в час беды» 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя решение Украины о введении против него и других россиян санкций, заявил, что в час беды Украине на помощь придет только Россия, а не США и их союзники.
В четверг на сайте президента Украины был опубликован список мер, которые Украина ввела против России. В санкционный список вошли 1,75 тысячи физических лиц, в том числе Кадыров.
"Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ. Чеченцы приютили, одели, обули и накормили бесчетное количество женщин, стариков, детей. Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным. И сегодня их потомки живут в Чечне. Это не укор и не упрёк. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты", — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что президент Украины в попытке "понравиться своим заокеанским хозяевам, повторяет вслед за ними каждый чих". Тем не менее Кадыров написал, что относится к украинцам как к братскому славянскому народу, "который после всех бурь и потрясений всё равно останется близким и родным для народов России".
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Комментарии8  Ещё 5 источников 
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