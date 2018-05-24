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Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе
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Путин прокомментировал доклад о крушении Boeing в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин сообщил, при каком условии Москва признает результаты следствия по делу о крушении пассажирского самолета Boeing в Донбассе.
По словам главы государства, власти России признают результаты следствия только в том случае, если российская сторона будет принимать в нем полноценное участие, передает РИА «Новости».
>> РФ отреагировала на обвинения по крушению Boeing над Донбассом
Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.
МИД России заявил о предвзятости выводов следствия по делу об авиакатастрофе.
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