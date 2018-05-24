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Париж признает новую роль России
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Макрон: Париж признает новую роль России в международных отношениях 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Франция признает новую роль России в международных отношениях, заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Петербурге.
Эта вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах.
Президент Франции при этом подчеркнул, что Россия "должна соблюдать, со своей стороны, наши интересы, интересы нашего суверенитета, а также интересы наших партнеров".
Прямую трансляцию пресс-конференции ведут телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
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