Макрон: Париж признает новую роль России в международных отношениях

Эта вновь приобретенная роль сильного лидера накладывает новую ответственность. И я прекрасно осознаю незаменимую роль России в некоторых международных вопросах.

Президент Франции при этом подчеркнул, что Россия "должна соблюдать, со своей стороны, наши интересы, интересы нашего суверенитета, а также интересы наших партнеров".

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.