Путин подарил цветы супруге Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где пройдут переговоры двух лидеров. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».
Путин и Макрон при встрече пожали друг другу. Затем президент России подарил Брижит Макрон букет цветов.
Ранее немецкий таблоид Bild выпустил статью, в которой говорилось, что президент России Владимир Путин «оскорбил достоинство» канцлера Германии Ангелы Меркель, подарив ей букет цветов на встрече в Сочи.