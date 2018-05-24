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Путин подарил цветы супруге Макрона
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Путин подарил супруге Макрона букет цветов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыл в резиденцию президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге, где пройдут переговоры двух лидеров. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».
>> Путин подарил Меркель цветы
Путин и Макрон при встрече пожали друг другу. Затем президент России подарил Брижит Макрон букет цветов.
Ранее немецкий таблоид Bild выпустил статью, в которой говорилось, что президент России Владимир Путин «оскорбил достоинство» канцлера Германии Ангелы Меркель, подарив ей букет цветов на встрече в Сочи.
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