Пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении

Об этом сообщает газета The Guardian.

В ходе беседы Борис Джонсон обсудил с выдававшим себя за Пашиняна пранкером ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, а также отношения с Россией

«Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет», — заявил Джонсон в ходе беседы.

Как сообщается, во время разговора глава британского МИД, в частности, пообещал «продолжить закручивать гайки в отношении некоторых олигархов в окружении» российского президента Владимира Путина.

В МИД Великобритании подтвердили данный разговор.