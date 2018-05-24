Ещё
Пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с главой МИД Великобритании Борисом Джнсоном от имени армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом сообщает газета The Guardian.
В ходе беседы Борис Джонсон обсудил с выдававшим себя за Пашиняна пранкером ситуацию вокруг инцидента в Солсбери, а также отношения с Россией.
«Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет», — заявил Джонсон в ходе беседы.
Как сообщается, во время разговора глава британского МИД, в частности, пообещал «продолжить закручивать гайки в отношении некоторых олигархов в окружении» российского президента Владимира Путина.
В МИД Великобритании подтвердили данный разговор.
В апреле пранкеры Лексус и Вован рассказали о беседе с главой ОЗХО Ахметом Узюмджю, которую они вели, представившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
RT на русском: последние новости
Захарова: не было и дня, чтобы российские дипломаты не пытались связаться с Юлией Скрипаль Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос» Ким Чен Ын назвал встречу с Трампом шансом на построение позитивного будущего в регионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом533
Загранпаспорт для россиян резко подорожает93
Россия получила бесценную информацию о F-22216
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»348
Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном166
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение