Рогозин будет формировать новый космический облик РФ

Рогозин будет формировать новый космический облик России, заявил Шаманов

Президент РФ Владимир Путин в четверг предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию "Роскосмос", тот в свою очередь пообещал оправдать доверие.

"Целый ряд моментов, которые были реализованы после его доклада верховному главнокомандующему, позволят ему по существу продолжить на качественно новом уровне формирование нового космического облика России. Комитет по обороне, безусловно, поддерживает кандидатуру Дмитрия Олеговича (Рогозина — ред.)", — сказал РИА Новости Шаманов.

По словам парламентария, Дмитрий Рогозин — не только политик, но еще и тот человек, который точно знает все проблемные вопросы космонавтики.