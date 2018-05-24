Поклонская выступила с требованием

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Поклонская потребовала удалить из интернета карикатуру на нее и Николая II 

Ведомости 12 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Роскомнадзор удалить из сети карикатуру на нее и императора Николая II.
«Сегодня мной направлен запрос в Роскомнадзор на удаление из сети интернет, с позволения сказать, портрета», — сказала Поклонская РБК.
Карикатуру нарисовал камчатский художник Денис Лопатин. Рисунок был продемонстрирован в октябре на его выставке, а затем на митинге в поддержку фильма Алексея Учителя «Матильда» в Петропавловске-Камчатском. Некоторые местные жители посчитали, что карикатура оскорбляет чувства верующих, и обратились в правоохранительные органы. Следственное управление СКР по Камчатскому краю провело проверку, но решило не заводить в отношении автора картины уголовное дело. В среду Поклонская сообщила, что обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в этой ситуации.
Поклонская предложила следователям и экспертам, которые не нашли в карикатуре оскорбления чувств верующих, заказать портреты у автора картины.
«Если наши правоохранители с экспертами — философами, филологами — считают, что эта мерзость — норма, и как они ее именуют «жанровая специфика, укладывающаяся в культурную норму эстетической реакции»: закажите себе у такого таланта свои портреты и портреты своих близких в таком же виде, как представлен православный святой, и от души повеселитесь от увиденного», — заявила Поклонская.
В прошлом году Наталья Поклонская более 40 раз обращалась в прокуратуру с жалобой на фильм «Матильда», героем которого является император Николай II. По мнению депутата, картина оскорбляет чувства верующих. Однако прокуратура не нашла нарушений при при производстве, субсидировании и выходе в прокат фильма «Матильда».
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