Песков оценил вероятность полной блокады России

Песков подчеркнул, что Россия — одно из «системообразующих» государств в международных отношениях. Он добавил, что «экономические интересы рано или поздно начинают превалировать» над политикой.

По словам представителя Кремля, хотя некоторые страны вводят санкции против России, бизнесмены этих государств от таких решений «не в восторге», так как «это идет вразрез с их собственными интересами».