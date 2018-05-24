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Песков оценил вероятность полной блокады России
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Песков оценил вероятность полной блокады России 

Рамблер 53 минуты назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью НТВ, что реальная международная блокада России невозможна, и «ее не было».
Песков подчеркнул, что Россия — одно из «системообразующих» государств в международных отношениях. Он добавил, что «экономические интересы рано или поздно начинают превалировать» над политикой.
По словам представителя Кремля, хотя некоторые страны вводят санкции против России, бизнесмены этих государств от таких решений «не в восторге», так как «это идет вразрез с их собственными интересами».
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